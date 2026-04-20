“No lo haga más”: Raquel Argandoña sorprendió con brutal parada de carros a Claudio Valdivia en vivo

Durante la última noche de eliminación en Fiebre de Baile, la jurado no dejó pasar un comentario del ex chico reality sobre Disley Ramos. El participante terminó reconociendo su error en vivo.

Raquel Argandoña sacó aplausos en el estudio de Fiebre de Baile, luego de una feroz parada de carros en vivo a Claudio Valdivia.

Todo ocurrió a raíz de los comentarios del participante sobre Disley Ramos, con quien estaría iniciando una relación amorosa.

Minutos antes, cuando Disley se sometió a la evaluación del jurado, contó que hace unos días perdió las llaves de su departamento, lo que despertó una duda de Vasco Moulian. “Si no tenía las llaves, ¿dónde durmió?”, preguntó el jurado.

Ante esto, la influencer respondió: “En mi casa, porque estaba el conserje que puede activar la puerta desde abajo, todo es muy tecnológico”.

“¿Dormiste sola o acompañada?”, intervino Diana Bolocco, y la concursante respondió que “sola”. Sin embargo, Vasco, lejos de quedarse conforme con esta respuesta, insistió: “Ahora dígame la verdad y le subo un punto”, a lo que Disley contestó que “acompañada”, sin entregar mayores detalles.





Raquel Argandoña reprendió en vivo a Claudio Valdivia

Posteriormente, Claudio Valdivia fue interrogado por Moulian tras las declaraciones de Disley Ramos. “Ya supimos dónde dormiste el día de la llave”, lanzó el jurado, a lo que el deportista preguntó: “¿Dónde? No estaba escuchando (…) ¿Dónde dormí?”.

“Disley dijo que con ella”, aseguró Vasco, siendo corregido por Diana Bolocco. “Dijo que durmió acompañada, Vasco, tú le estás poniendo. Esperamos que haya sido contigo”, comentó la animadora a Claudio.

“Sí, fui yo”, respondió el ex chico reality, desatando la molestia de Raquel Argandoña, quien al momento de su evaluación no dejó pasar este comentario.

“Le voy a dar un consejo: Si la mujer no dice el nombre de con quién durmió, es muy feo que diga que fue usted. Mi nota esta noche para usted es un 4″, arremetió la jurado.

Luego, Valdivia reconoció su error tras esta drástica puntuación. “Yo cometo errores, tiene razón. No me quiero excusar, pero de verdad me desconcentro cuando está Disley en la pista, entonces me corrí y no quise ver el baile”.

“Y por eso le afectan las neuronas”, lanzó Argandoña. “Sí, me afecta, pero no tengo ningún problema en reconocerlo. No vi el post baile de Disley”, respondió el deportista. “Está bien, no lo haga más”, cerró la jurado.

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