La comparó con Camila Vallejo: Raquel Argandoña envió ácida crítica a looks de Mara Sedini

Argandoña fue tajante en pedirles a las actuales ministras que se arreglen. “Una manito de gato”, expresó la jurado de Fiebre de Baile.

Raquel Argandoña se refirió duramente a los atuendos que ha usado una de las ministras del Gobierno durante su primer mes como jefa de cartera.

Se trata de la actual vocera de Gobierno Mara Sedini, a quien la panelista la mandó a “arreglarse un poquito” e incluso la comparó con la exvocera Camila Vallejo.

El descargo de Raquel Argandoña contra la ministra Sedini

Durante el último capítulo del programa Tal Cual, de TV+, la Quintrala le comentó a José Miguel Viñuela: “A propósito de las ministras, yo, con todo respeto… ¡Échense una manito de gato, por favor!“.





“Vayan a Meiggs y se compran un canasto de colets. Si no tienen tiempo, háganse una colita”, añadió la jueza de Fiebre de Baile, apuntando directamente a la actual vocera de Gobierno.

“¿Tú has visto a la vocera, con todo respeto, cómo sale?“, le preguntó Argandoña a su colega, agregando: “¡Arréglese un poquitito! Y todas las ministras, una manito de gato“.

Molesta con la situación, Raquel recordó la presentación que tenía Camila Vallejo durante sus apariciones públicas. “La exvocera salía regia (…) Hay que decirlo: arréglense“, cerró.