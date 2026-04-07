“Evalúennos en cuatro años más”: Mara Sedini responde tras ser una de las ministras peor evaluadas en encuestas

La portavoz del gobierno de José Antonio Kast tomó distancia de las encuestas y aseguró que como administración están trabajando en un “proyecto de largo plazo”.

La ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, respondió a las encuestas que la posicionan como una de las ministras peor evaluadas a casi un mes del comienzo del gobierno de José Antonio Kast.

Una serie de errores de precisión en las vocerías y un video en el que evita hablar con la prensa dentro de La Moneda son algunos de los episodios que la han puesto en el centro de los cuestionamientos a su cargo.

Sin embargo, la vocera le bajó el perfil a la crítica pública manifestada en las encuestas y Cadem que la posicionan en el segundo lugar de los peor evaluados tras el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

“A nosotros no son las encuestas las que nos mueven, nos mueve un proyecto“, señaló.





Mara Sedini responde tras ser una de las ministras con peor evaluación en encuestas

Sedini, que fue clave durante la campaña del entonces candidato José Antonio Kast, hoy reconoce que ejecutar el plan de gobierno “tiene decisiones difíciles, muchas veces tiene elecciones, determinaciones o proyectos que a veces no son políticamente correctos o no te dan puntos”.

Respecto a su posición en las encuestas, indicó que “vamos a ver resultados“. “Yo les digo ‘evalúennos en cuatro años más’, porque estamos seguros de que lo que estamos haciendo es con honestidad, transparencia y claridad”.

Durante el punto de prensa, la portavoz también reconoció que “estamos aquí trabajando por un proyecto país que la gran mayoría de los chilenos diagnosticó, comprometió y le entregó la confianza al presidente Kast para lograrlo”.