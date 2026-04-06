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Cadem: Aprobación del presidente Kast sigue bajando y más de un 50% desaprueba su gestión

Los primeros días de Gobierno del presidente José Antonio Kast han sido bastante complejos, y así lo refleja la última versión de la Encuesta Cadem.

Claudio Lara
Por Claudio Lara

Subeditor Digital

Los primeros días de Gobierno del presidente José Antonio Kast han sido bastante complejos, y así lo refleja la última versión de la Encuesta Cadem.

Tras los datos entregados en la evaluación, un 42% aprueba la gestión de Kast, lo que refleja una baja de dos puntos respecto a la revisión anterior. Además, un 53% la desaprueba.

Por otro lado, un 52% cree que Chile va por mal camino y un 78% considera que la economía chilena está estancada.

En otras mediciones, la figura pública mejor evaluada es el alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Vodanovic quien obtiene un 65% de aprobación, mientras que la expresidenta Michelle Bachelet se ubica en el segundo lugar de la encuesta con un 59%.

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