Cadem: Aprobación del presidente Kast sigue bajando y más de un 50% desaprueba su gestión

Los primeros días de Gobierno del presidente José Antonio Kast han sido bastante complejos, y así lo refleja la última versión de la Encuesta Cadem.

Los primeros días de Gobierno del presidente José Antonio Kast han sido bastante complejos, y así lo refleja la última versión de la Encuesta Cadem.

Tras los datos entregados en la evaluación, un 42% aprueba la gestión de Kast, lo que refleja una baja de dos puntos respecto a la revisión anterior. Además, un 53% la desaprueba.





Por otro lado, un 52% cree que Chile va por mal camino y un 78% considera que la economía chilena está estancada.

En otras mediciones, la figura pública mejor evaluada es el alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Vodanovic quien obtiene un 65% de aprobación, mientras que la expresidenta Michelle Bachelet se ubica en el segundo lugar de la encuesta con un 59%.