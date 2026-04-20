La pregunta de Diana Bolocco que quebró en vivo a Disley Ramos: Le recordó romance con Luis Jiménez

En el último capítulo de Fiebre de Baile, la influencer hizo un mea culpa sobre su participación en el reality show donde conoció al “Mago”. “Sentí que mi esencia se fue un poquito”, aseguró.

Este domingo se vivió una nueva noche de eliminación en Fiebre de Baile, donde Diana Bolocco protagonizó un particular momento con Disley Ramos.

La animadora le consultó a Ramos sobre sus declaraciones en el podcast de Danilo21, Juzgamos y nos funamos, donde manifestó su desacuerdo con la edición del reality show en que participó recientemente.

“Te mostraron más fome, no te gustó lo que viste ahí”, dijo Bolocco. Ante esto, la participante reconoció que “igual fue culpa mía. Me dediqué más a estar en pareja y me descuidé yo (…) Sentí que mi esencia se fue un poquito”.

“Amiga, nunca tenemos que perder la esencia por un hombre”, señaló Diana, recordando la relación que mantuvo Disley con Luis Jiménez.





La pregunta de Diana Bolocco que quebró a Disley Ramos

La influencer afirmó que su experiencia en Fiebre de Baile ha sido todo lo contrario. “Estoy feliz de estar acá, por darme la oportunidad. Estoy feliz también de la gente, por todos los mensajes que me han mandado y de a poquito ha ido cambiando la percepción“, sinceró.

Con la voz entrecortada, Ramos señaló: “Me da un poquito de pena, porque ha ido cambiando ese cariño de las personas”.

Más adelante, la animadora del estelar preguntó respecto a sus dichos sobre el actual romance entre Luis Jiménez y Gala Caldirola. “Opinaste que la relación de tu ex (…) con Gala tenía mucho marketing, ¿qué quisiste decir?”, consultó Diana.

Ante esto, la participante zanjó el tema diciendo que “a ambos les favorece un poco la relación, pero también me imagino que hay amor, se reencontraron… No sé, ya no quiero opinar de eso“.