Martín de los Santos no sería acusado por homicidio frustrado: Familia del conserje teme que “no habrá justicia”

La esposa de Guillermo Oyarzún, conserje agredido mientras desempeñaba sus funciones, cuestionó en conversación con CHV Noticias que Fiscalía apunte al cargo de lesiones graves. “Tendría que haberlo dejado inválido para el resto de su vida, para que sea cuasidelitos de homicidio”, lamentó.

Martín de los Santos podría ser acusado de un delito menor en el caso de la agresión al conserje, ocurrida en Vitacura en mayo del 2025.

La tarde de este lunes, familiares de Guillermo Oyarzún fueron citados por el Ministerio Público para conocer detalles sobre cuál va a ser la acusación formal en contra en contra del individuo de 32 años.

Tras reunirse el fiscal Francisco Lanas, a cargo de las indagatorias, se les informó que Martín de los Santos sería acusado de lesiones graves y no de homicidio frustrado, como buscaba la defensa del adulto mayor de 70 años.





Cabe recordar que Oyarzún fue víctima de una golpiza mientras trabajaba como conserje en Vitacura la noche del 17 de mayo.

Tras la agresión, De los Santos huyó a Brasil, donde tras varios días prófugo fue detenido por la Policía Federal y recluido en el Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas a la espera de su extradición a Chile.

Indignación en la familia del conserje

María Vidal conversó con CHV Noticias tras la reunión con el Ministerio Público y expresó su molestia por el rumbo que tomó la acusación.

“Yo encuentro que no es justo, porque si lo ponemos a ver, que mi esposo se le hundió el ojo, 4 milímetros, tuvo fractura, 5 fracturas, y cómo lo ven como un delito simple, o sea, lesiones graves nomás”, detalló sobre las lesiones con las que quedó el conserje.

“Entonces tendría que haberlo dejado inválido para el resto de su vida, para que sean lesiones graves, gravísimas, o cuasidelitos de homicidio”, criticó.

En la misma línea declaró que “para nosotros no va a haber justicia, no hay justicia para mi esposo”.

Por otra parte, la mujer cuestionó la negativa del fiscal para reunirse con ella o su abogado, alegando que se ha privilegiado la posición de Martín de los Santos y no del agredido.

“A mí me molestó mucho lo que el fiscal hizo, porque no quiso recibir ni siquiera a nuestro abogado, nada, ni a mí, porque yo salgo en la tele, doy entrevistas, por eso no me recibió. Entonces, encuentro que es como, como una amenaza, para mí no es justo lo que ellos están haciendo, porque están buscando justicia para él, para Martín, no para nosotros“, expuso.