Municipalidad de Copiapó — $338.778.168
Municipalidad de Coquimbo — $293.253.141
Municipalidad de Antofagasta — $275.943.951
Municipalidad de Iquique — $260.787.222
Municipalidad de Providencia — $231.991.960
Municipalidad de Alto Hospicio — $223.736.858
Municipalidad de Padre Hurtado — $198.461.836
Municipalidad de Padre Las Casas — $194.520.855
Municipalidad de Arica — $188.293.852
Municipalidad de Mejillones — $188.115.677
Municipalidad de Huechuraba — $166.451.943
Municipalidad de Temuco — $166.040.656
Municipalidad de Pozo Almonte — $165.042.916
Municipalidad de Punta Arenas — $164.597.918
Municipalidad de Sierra Gorda — $158.036.760
Municipalidad de Talagante — $153.270.455
Municipalidad de Victoria — $144.724.431
Municipalidad de San Clemente — $144.424.736
Municipalidad de Las Condes — $140.439.457
Municipalidad de Colina — $135.298.514
Municipalidad de El Quisco — $134.606.795
Municipalidad de Tocopilla — $130.307.620
Municipalidad de Colbún — $128.432.548
Municipalidad de Penco — $128.407.835
Municipalidad de Valdivia — $128.000.255
Municipalidad de Concepción — $122.163.482
Municipalidad de Teno — $116.061.380
Municipalidad de Renca — $113.531.732
Municipalidad de Maipú — $105.981.805
Municipalidad de Pudahuel — $104.742.510
Municipalidad de La Unión — $102.035.087
Municipalidad de Parral — $101.705.153
Municipalidad de Rancagua — $94.970.243
Municipalidad de Yerbas Buenas — $93.885.899
Municipalidad de Quinta Normal — $93.550.612
Municipalidad de Vilcún — $92.674.096
Municipalidad de Vicuña — $92.281.673
Municipalidad de Arauco — $91.419.193
Municipalidad de Collipulli — $90.458.306
Municipalidad de Huara — $89.600.190
Municipalidad de Peñaflor — $89.356.057
Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda — $83.417.511
Municipalidad de Chillán Viejo — $81.173.921
Municipalidad de Alhué — $79.811.880
Municipalidad de Yungay — $78.233.900
Municipalidad de Zapallar — $77.092.961
Municipalidad de Vitacura — $72.782.150
Municipalidad de Toltén — $71.322.081
Municipalidad de Quillota — $70.613.107
Municipalidad de Chillán — $70.331.653
Municipalidad de Los Álamos — $66.444.846
Municipalidad de Camarones — $66.114.149
Municipalidad de San Pedro — $65.981.412
Municipalidad de Buin — $65.138.056
Municipalidad de Algarrobo — $65.024.696
Municipalidad de Lebu — $64.159.739
Municipalidad de Lampa — $63.305.620
Municipalidad de Concón — $63.294.908
Municipalidad de Quillón — $61.684.752
Municipalidad de Coltauco — $61.111.422
Municipalidad de María Elena — $60.347.726
Municipalidad de Camiña — $59.441.890
Municipalidad de La Granja — $58.178.743
Municipalidad de San Nicolás — $57.908.017
Municipalidad de Los Vilos — $57.666.040
Municipalidad de San Pedro de Atacama — $55.562.600
Municipalidad de Coihueco — $55.345.843
Municipalidad de Villa Alemana — $55.247.861
Municipalidad de Coyhaique — $54.279.604
Municipalidad de Santa Juana — $53.317.177
Municipalidad de Ovalle — $53.305.359
Municipalidad de Mulchén — $53.176.182
Municipalidad de Quilicura — $52.618.093
Municipalidad de Valparaíso — $52.415.951
Municipalidad de Retiro — $52.180.087
Municipalidad de Traiguén — $51.375.758
Municipalidad de Chimbarongo — $49.694.600
Municipalidad de Melipilla — $49.157.349
Municipalidad de Chiguayante — $48.921.152
Municipalidad de Tirúa — $48.868.807
Municipalidad de Coronel — $48.008.874
Municipalidad de Chanco — $47.131.999
Municipalidad de Puerto Varas — $47.095.095
Municipalidad de Constitución — $46.338.009
Municipalidad de Paine — $46.077.489
Municipalidad de Cañete — $45.128.317
Municipalidad de El Bosque — $44.901.123
Municipalidad de Montepatria — $43.877.447
Municipalidad de Hualqui — $41.723.882
Municipalidad de Lo Prado — $41.411.219
Municipalidad de Los Ángeles — $41.381.655
Municipalidad de San Fernando — $40.901.915
Municipalidad de Nancagua — $40.749.816
Municipalidad de Puchuncaví — $40.731.521
Municipalidad de Rinconada — $40.605.247
Municipalidad de Huasco — $40.517.401
Municipalidad de San Esteban — $40.360.586
Municipalidad de Cabrero — $39.970.673
Municipalidad de San Felipe — $39.627.548
Municipalidad de Macul — $39.502.238
Municipalidad de Ninhue — $38.826.000
Municipalidad de Coelemu — $38.405.979
Municipalidad de Longaví — $38.339.540
Municipalidad de Río Claro — $38.282.801