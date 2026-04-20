Desde Contraloría señalaron que este tipo de análisis busca “fortalecer la rendición de cuentas y entregar información clara a la ciudadanía” sobre cómo se utilizan los recursos públicos a nivel local.

La Contraloría General de la República publicó este lunes el listado completo de los gastos realizados por municipalidades durante 2024 y 2025 en concepto de festividades y celebraciones.

El informe del órgano fiscalizador contempló eventos financiados con recursos públicos en fechas como el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, entre otros.

En esa línea, la entidad precisó que excluyó del análisis las festividades reconocidas por ley o de carácter transversal, como las Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo y aniversarios comunales.

En contraste, sí se incluyeron celebraciones sin justificación normativa ni impacto en el desarrollo comunal, como por ejemplo, Halloween, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, entre otras.





Los municipios con mayor gasto en 2025

Desde Contraloría señalaron que este tipo de análisis busca “fortalecer la rendición de cuentas y entregar información clara a la ciudadanía” sobre cómo se utilizan los recursos públicos a nivel local: