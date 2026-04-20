Municipalidad de Copiapó — $338.778.168
Municipalidad de Coquimbo — $293.253.141
Municipalidad de Antofagasta — $275.943.951
Municipalidad de Iquique — $260.787.222
Municipalidad de Providencia — $231.991.960
Municipalidad de Alto Hospicio — $223.736.858
Municipalidad de Padre Hurtado — $198.461.836
Municipalidad de Padre Las Casas — $194.520.855
Municipalidad de Arica — $188.293.852
Municipalidad de Mejillones — $188.115.677
Municipalidad de Huechuraba — $166.451.943
Municipalidad de Temuco — $166.040.656
Municipalidad de Pozo Almonte — $165.042.916
Municipalidad de Punta Arenas — $164.597.918
Municipalidad de Sierra Gorda — $158.036.760
Municipalidad de Talagante — $153.270.455
Municipalidad de Victoria — $144.724.431
Municipalidad de San Clemente — $144.424.736
Municipalidad de Las Condes — $140.439.457
Municipalidad de Colina — $135.298.514
Municipalidad de El Quisco — $134.606.795
Municipalidad de Tocopilla — $130.307.620
Municipalidad de Colbún — $128.432.548
Municipalidad de Penco — $128.407.835
Municipalidad de Valdivia — $128.000.255
Municipalidad de Concepción — $122.163.482
Municipalidad de Teno — $116.061.380
Municipalidad de Renca — $113.531.732
Municipalidad de Maipú — $105.981.805
Municipalidad de Pudahuel — $104.742.510
Municipalidad de La Unión — $102.035.087
Municipalidad de Parral — $101.705.153
Municipalidad de Rancagua — $94.970.243
Municipalidad de Yerbas Buenas — $93.885.899
Municipalidad de Quinta Normal — $93.550.612
Municipalidad de Vilcún — $92.674.096
Municipalidad de Vicuña — $92.281.673
Municipalidad de Arauco — $91.419.193
Municipalidad de Collipulli — $90.458.306
Municipalidad de Huara — $89.600.190
Municipalidad de Peñaflor — $89.356.057
Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda — $83.417.511
Municipalidad de Chillán Viejo — $81.173.921
Municipalidad de Alhué — $79.811.880
Municipalidad de Yungay — $78.233.900
Municipalidad de Zapallar — $77.092.961
Municipalidad de Vitacura — $72.782.150
Municipalidad de Toltén — $71.322.081
Municipalidad de Quillota — $70.613.107
Municipalidad de Chillán — $70.331.653
Municipalidad de Los Álamos — $66.444.846
Municipalidad de Camarones — $66.114.149
Municipalidad de San Pedro — $65.981.412
Municipalidad de Buin — $65.138.056
Municipalidad de Algarrobo — $65.024.696
Municipalidad de Lebu — $64.159.739
Municipalidad de Lampa — $63.305.620
Municipalidad de Concón — $63.294.908
Municipalidad de Quillón — $61.684.752
Municipalidad de Coltauco — $61.111.422
Municipalidad de María Elena — $60.347.726
Municipalidad de Camiña — $59.441.890
Municipalidad de La Granja — $58.178.743
Municipalidad de San Nicolás — $57.908.017
Municipalidad de Los Vilos — $57.666.040
Municipalidad de San Pedro de Atacama — $55.562.600
Municipalidad de Coihueco — $55.345.843
Municipalidad de Villa Alemana — $55.247.861
Municipalidad de Coyhaique — $54.279.604
Municipalidad de Santa Juana — $53.317.177
Municipalidad de Ovalle — $53.305.359
Municipalidad de Mulchén — $53.176.182
Municipalidad de Quilicura — $52.618.093
Municipalidad de Valparaíso — $52.415.951
Municipalidad de Retiro — $52.180.087
Municipalidad de Traiguén — $51.375.758
Municipalidad de Chimbarongo — $49.694.600
Municipalidad de Melipilla — $49.157.349
Municipalidad de Chiguayante — $48.921.152
Municipalidad de Tirúa — $48.868.807
Municipalidad de Coronel — $48.008.874
Municipalidad de Chanco — $47.131.999
Municipalidad de Puerto Varas — $47.095.095
Municipalidad de Constitución — $46.338.009
Municipalidad de Paine — $46.077.489
Municipalidad de Cañete — $45.128.317
Municipalidad de El Bosque — $44.901.123
Municipalidad de Montepatria — $43.877.447
Municipalidad de Hualqui — $41.723.882
Municipalidad de Lo Prado — $41.411.219
Municipalidad de Los Ángeles — $41.381.655
Municipalidad de San Fernando — $40.901.915
Municipalidad de Nancagua — $40.749.816
Municipalidad de Puchuncaví — $40.731.521
Municipalidad de Rinconada — $40.605.247
Municipalidad de Huasco — $40.517.401
Municipalidad de San Esteban — $40.360.586
Municipalidad de Cabrero — $39.970.673
Municipalidad de San Felipe — $39.627.548
Municipalidad de Macul — $39.502.238
Municipalidad de Ninhue — $38.826.000
Municipalidad de Coelemu — $38.405.979
Municipalidad de Longaví — $38.339.540
Municipalidad de Río Claro — $38.282.801
Contraloría revela los 120 municipios con gastos elevados en celebraciones: Revisa el listado completo
Desde Contraloría señalaron que este tipo de análisis busca “fortalecer la rendición de cuentas y entregar información clara a la ciudadanía” sobre cómo se utilizan los recursos públicos a nivel local.
La Contraloría General de la República publicó este lunes el listado completo de los gastos realizados por municipalidades durante 2024 y 2025 en concepto de festividades y celebraciones.
El informe del órgano fiscalizador contempló eventos financiados con recursos públicos en fechas como el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, entre otros.
En esa línea, la entidad precisó que excluyó del análisis las festividades reconocidas por ley o de carácter transversal, como las Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo y aniversarios comunales.
En contraste, sí se incluyeron celebraciones sin justificación normativa ni impacto en el desarrollo comunal, como por ejemplo, Halloween, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, entre otras.
Los municipios con mayor gasto en 2025
Desde Contraloría señalaron que este tipo de análisis busca “fortalecer la rendición de cuentas y entregar información clara a la ciudadanía” sobre cómo se utilizan los recursos públicos a nivel local: