Contraloría ofició a Presidencia por almuerzo en La Moneda: Fijó plazo de 10 días hábiles para responder

El ente fiscalizador acogió el requerimiento ingresado por parlamentarios de oposición para investigar un eventual uso de recursos públicos. Desde el Ejecutivo, afirmaron que la actividad fue financiada con “recursos propios” del mandatario.

La Contraloría General de la República dio un plazo de 10 días hábiles a Presidencia para responder por el almuerzo que lideró el presidente José Antonio Kast en La Moneda.

La actividad se llevó a cabo el pasado viernes 10 de abril en uno de los salones del palacio presidencial, y tuvo como invitados a excompañeros del mandatario en la carrera de Derecho de la Universidad Católica.

El ente fiscalizador acogió el requerimiento ingresado por la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Nelson Venegas por presunto uso de recursos públicos.

Desde el Ejecutivo, la ministra Mara Sedini aseguró que el evento fue financiado por el mandatario con “recursos propios”.





El polémico almuerzo en La Moneda

La actividad contó con una carta, cuyo menú estaba compuesto por tártaro de tomate o plateada al jugo con puré rústico picante y tomatitos confitados.

Además, contó con lasaña de berenjenas como opción vegetariana y pavlova de frutos rojos como postre, sumado a una lista de vinos.

En las imágenes, se observan varias mesas y el despliegue de garzones. Sobre estos últimos, se solicitó investigar si se trataba de personal de La Moneda.

Cabe mencionar que, en las últimas horas, también se dio a conocer la respuesta del Ejecutivo por el cóctel ofrecido el pasado 11 de marzo en el Palacio Presidencial tras el cambio de mando.

Según consignó The Clinic, en el oficio de Contraloría se aseguró que este evento “no significó uso de recursos fiscales” y que todo fue financiado personalmente por el mandatario.