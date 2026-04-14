Madonna sorprende con adelanto de su nuevo disco: Rumorean canción con Sabrina Carpenter

Confessions On A Dance Floor Part 2 llegará este 2026 como continuación de uno de sus discos más exitosos y hedonistas. A sus 67, la Reina del Pop sigue dando que hablar y en guerra contra el “edadismo” de la industria.

Madonna sorprendió este martes al anunciar su esperado regreso a siete años de su último lanzamiento discográfico: volverá a la acción con la segunda parte de uno de sus álbumes más exitosos a la fecha.

Se trata de Confessions On A Dance Floor Part 2, el nuevo disco con el que este 2026 la Reina del Pop, a sus 67 años de edad, promete volver a encender la pista de baile como solo ella sabe hacerlo.

“¡No puedo esperar para compartir Confessions Part 2 con todos!”, había declarado Madonna hace unos meses, quien se encuentra trabajando con Warner Records, discográfica que la vio crecer los primeros 25 años de su carrera.

Madonna unveils logo for her new album ‘Confessions II.’ pic.twitter.com/EvzCUSt9mL — Pop Base (@PopBase) April 14, 2026

¿Colaboración con Sabrina Carpenter?

Mientras unos rumores apuntan a que el trabajo contará nuevamente con Stuart Price como productor, otros especulan que el primer sencillo será en colaboración con Sabrina Carpenter, que se presentaría el próximo 17 de abril en Coachella.

Ahora, la página web oficial de Madonna también ha cambiado, y la artista ha revelado la que podría ser la portada o el logo del disco: dos piernas abiertas con un altavoz entre ellas. De fondo se puede escuchar parcialmente parte de una melodía.

También, como estrategia de marketing, la artista ha hecho lo que muchos artistas hacen cuando están a punto de anunciar algo: borrar todas las publicaciones de su perfil de Instagram.

Exitoso disco tendrá su continuación en 2026

Madonna lleva sin lanzar disco desde 2019, año en que publicó Madame X, un trabajo conceptual centrado en la música latina, el trap, el art pop y la música del mundo.

Pese a ello, sus clásicos y grandes éxitos no pasan de moda. Canciones como Hung Up, Sorry o Jump, de Confessions On A Dance Floor (2005), siguen sonando en las discotecas alrededor del mundo.

Su estilo dance y disco, fusionado con el pop, hizo del disco uno de sus más aclamados y distribuidos de su carrera, vendiendo más de 12 millones de copia desde su lanzamiento.

Ahora, sus fanáticos esperan que su segunda versión reinvente nuevamente la industria y demuestre, una vez más, que Madonna todavía tiene mucho que decir, aun cuando ella se ha declarado en guerra contra el “edadismo” en la industria y, sobre todo, en la música pop.