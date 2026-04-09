Coachella 2026: Dónde ver en Chile y todos los horarios de los shows en vivo

El festival Coachella 2026 ya está en marcha y, como cada año, miles de fanáticos en Chile podrán seguirlo en vivo sin viajar a California.

El evento se realiza durante dos fines de semana —del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril— con un cartel encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G, Anyma, The Strokes, the XX, PinkPantheress, entre otros.

¿Dónde ver Coachella 2026 desde Chile?

La transmisión oficial del festival estará disponible gratis y en vivo a través de YouTube, en el canal oficial de Coachella.

Este año, la plataforma ofrecerá:

Señales simultáneas de 7 escenarios

Transmisión continua tipo “Coachella TV”

Opción de ver hasta 4 shows al mismo tiempo

Streaming en calidad 4K en algunos escenarios

Horarios de Coachella 2026 en Chile

El festival se realiza en California (zona PT), que tiene entre 3 y 4 horas menos que Chile, por lo que los shows se ven principalmente desde la tarde hasta la madrugada.

Viernes

Anyma (03:00 AM, Coachella Stage)

Sabrina Carpenter (00:05, Coachella Stage)

The xx (22:00, Coachella Stage)

Teddy Swims (20:30, Coachella Stage)

Record Safari (19:15, Coachella Stage)

Disclosure (01:35, Outdoor Theatre)

Turnstile (23:05, Outdoor Theatre)

Dijon (21:40, Outdoor Theatre)

Lykke Li (20:20, Outdoor Theatre)

Dabeull (19:00, Outdoor Theatre)

Tiffany Tyson (17:50, Outdoor Theatre)

Not for Radio (02:50, Sonora)

Hot Mulligan (01:00, Sonora)

Cachirula & Loojan (23:25, Sonora)

Ninajirachi (22:10, Sonora)

The Two Lips (21:00, Sonora)

Fleshwater (19:50, Sonora)

Wednesday (18:40, Sonora)

Carolina Durante (17:35, Sonora)

Febuary (16:40, Sonora)

Doom Dave (16:00, Sonora)

Creepy Nuts (02:05, Gobi)

Joost (00:50, Gobi)

Holly Humberstone (23:25, Gobi)

Fakemink (22:20, Gobi)

Cmat (21:15, Gobi)

Joyce Manor (20:10, Gobi)

Newdad (19:00, Gobi)

Bob Baker Marionettes (17:55, Gobi)

Cahuilla Bird Singers and Dancers (17:15, Gobi)

Blood Orange (02:55, Mojave)

Ethel Cain (01:35, Mojave)

Moby (23:10, Mojave)

Devo (21:45, Mojave)

Central Cee (20:30, Mojave)

Bini (19:15, Mojave)

Slayyyter (18:00, Mojave)

Novasoul (17:00, Mojave)

Sexyy Red (03:05, Sahara)

Swae Lee (01:50, Sahara)

Levity (00:15, Sahara)

Katseye (23:00, Sahara)

Marlon Hoffstadt (21:15, Sahara)

Hugel (19:50, Sahara)

Youna (18:45, Sahara)

Massio (17:30, Sahara)

Gordo (02:15, Yuma)

Max Styler (00:45, Yuma)

Max Dean x Luke Dean (23:30, Yuma)

Prospa (22:15, Yuma)

Kettama (21:00, Yuma)

Rossi. x Chloé Caillet (19:45, Yuma)

Groove Armada (18:45, Yuma)

Arodes (17:45, Yuma)

Jessica Brankka (16:45, Yuma)

Sahar Z (16:00, Yuma)

Pawsa (00:00, Quasar)

Deep Dish (22:00, Quasar)

Tiga (20:00, Quasar)

Sábado

Justin Bieber (02:25, Coachella Stage)

The Strokes (00:00, Coachella Stage)

Giveon (22:00, Coachella Stage)

Addison Rae (20:30, Coachella Stage)

Jaqck Glam (19:15, Coachella Stage)

David Byrne (01:20, Outdoor Theatre)

Labrinth (23:30, Outdoor Theatre)

Sombr (22:05, Outdoor Theatre)

Alex G (20:10, Outdoor Theatre)

Los Hermanos Flores (18:55, Outdoor Theatre)

Blondshell (17:40, Outdoor Theatre)

Mind Enterprises (00:45, Sonora)

54 Ultra (22:50, Sonora)

Rusowsky (21:40, Sonora)

Ceremony (20:30, Sonora)

Ecca Vandal (19:20, Sonora)

Freak Slug (18:10, Sonora)

Die Spitz (17:00, Sonora)

Triste Juventud (16:00, Sonora)

Morat (01:10, Gobi)

Bia (00:00, Gobi)

Davido (22:50, Gobi)

Geese (21:15, Gobi)

Luísa Sonza (20:10, Gobi)

Whatmore (19:05, Gobi)

Noga Erez (17:05, Gobi)

Interpol (01:15, Mojave)

PinkPantheress (23:55, Mojave)

Taemin (22:30, Mojave)

Royel Otis (20:50, Mojave)

Fujii Kaze (19:30, Mojave)

Jack White (18:00, Mojave)

Worship (02:55, Sahara)

Adriatique (01:30, Sahara)

Rezz (00:10, Sahara)

Nine Inch Noize (23:00, Sahara)

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (21:15, Sahara)

Hamdi (20:00, Sahara)

Zulan (19:00, Sahara)

TEED (17:50, Sahara)

Seek-One (17:00, Sahara)

Armin Van Buuren x Adam Beyer (02:00, Yuma)

Boys Noize (00:45, Yuma)

Bedouin (23:15, Yuma)

Sosa (21:45, Yuma)

Ben Sterling (20:30, Yuma)

Mahmut Orhan (19:15, Yuma)

Riordan (18:00, Yuma)

Genesi (17:00, Yuma)

Yamagucci (16:00, Yuma)

David Guetta (00:00, Quasar)

Afrojack x Shimza (22:00, Quasar)

Joezi (20:00, Quasar)

Domingo

Karol G (00:55, Coachella Stage)

Young Thug (22:50, Coachella Stage)

Major Lazer (21:10, Coachella Stage)

Wet Leg (19:45, Coachella Stage)

Tijuana Panthers (18:40, Coachella Stage)

Gabe Real (17:45, Coachella Stage)

Bigbang (01:30, Outdoor Theatre)

Laufey (23:40, Outdoor Theatre)

Foster the People (21:45, Outdoor Theatre)

Clipse (20:15, Outdoor Theatre)

Gigi Perez (19:00, Outdoor Theatre)

Juicewon (18:00, Outdoor Theatre)

French Police (00:10, Sonora)

Drain (23:00, Sonora)

Røz (21:40, Sonora)

Los Retros (20:30, Sonora)

Jane Remover (19:20, Sonora)

Model/Actriz (18:10, Sonora)

Glitterer (17:00, Sonora)

Panda & Chok (16:00, Sonora)

The Rapture (00:05, Gobi)

Tomora (22:45, Gobi)

Black Flag (21:30, Gobi)

Oklou (20:15, Gobi)

Cobrah (19:05, Gobi)

The Chats (18:00, Gobi)

Flowerovlove (17:05, Gobi)

FKA twigs (23:45, Mojave)

Iggy Pop (22:10, Mojave)

Suicidal Tendencies (20:35, Mojave)

Little Simz (19:25, Mojave)

Samia (18:15, Mojave)

Wyldeflower (17:30, Mojave)

Kaskade (01:45, Sahara)

Subtronics (00:05, Sahara)

Mochakk (22:25, Sahara)

Duke Dumont (21:10, Sahara)

Bunt. (19:45, Sahara)

Girl Math (Vnssa X Nala) (18:35, Sahara)

Loboman (17:30, Sahara)

Green Velvet x Aybbo (01:00, Yuma)

WhoMadeWho (23:30, Yuma)

Röyksopp (22:00, Yuma)

Carlita x Josh Baker (20:30, Yuma)

Mëstiza (19:15, Yuma)

&Friends (18:00, Yuma)

Azzecca (17:00, Yuma)

Le Yora (16:00, Yuma)

Fatboy Slim (23:00, Quasar)

Joy (Anonymous) (21:00, Quasar)

Jazzy (19:00, Quasar)