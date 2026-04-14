Gobierno retrasaría ingreso del proyecto de “Reconstrucción Nacional” tras reunión con comité PPD-Independientes

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia detalló que tras una reunión con un grupo de parlamentarios, optaron por reconsiderar la fecha de ingreso del proyecto.

El gobierno daría pie atrás y no ingresaría el proyecto de “Reconstrucción Nacional“ como tenía previsto para este miércoles.

La medida fue anunciada tras una reunión con el comité parlamentario PPD-Independientes, según recogió La Tercera.

En la instancia, la bancada habría comprometido entregar un escrito con propuestas al Ejecutivo para que sean revisado por por el ministerio de Hacienda.

“También aquí en la reunión con los diputados del Partido por la Democracia Independientes nos hacían alguna sugerencia de cuándo presentarlo. Y todo eso tenemos que considerarlo y todo eso tenemos que analizarlo. Inicialmente lo teníamos resuelto mañana, pero son bien convincentes los diputados“, sostuvo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.





Tras la reunión el Ejecutivo espera definir entre hoy y la mañana del miércoles cómo ingresará el proyecto para que sea tramitado en la Cámara de Diputados y el Senado.

Por otra parte, se dio a conocer que existiría una disposición a dejar fuera la eliminación de la gratuidad universitaria para mayores de 30 años.

“Le pedimos revisar y reevaluar esa situación y el gobierno se ha abierto a esa posibilidad“, señaló el diputado Raúl Soto, jefe de bancada del PPD e Independientes.

Por otra parte, el parlamentario afirmó que “no hay elementos suficientes hoy día para aprobar el proyecto de reconstrucción, más aún cuando el gobierno está concentrando la atención en la rebaja tributaria sin compensación”.

Cabe recordar que el proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional“ contempla una serie de más de 40 medidas que apuntan, según el gobierno, a reactivar la economía.

La iniciativa ya había generado amplio debate por medidas como la rebaja de impuestos a empresas del 27% al 23%.