Tras 11 horas: Bomberos siguen controlando incendio en frigorífico de Buin

Hasta el momento se mantendría cortada la vía local de la Ruta 5 mientras los bomberos apagan el siniestro.

Bomberos de cerca de 20 comunas de la región se mantienen controlando el gran incendio que afecta a la planta frigorífica de Friofort en Buin, siniestro que lleva activo más de 11 horas y que ha llevado a evacuar alrededor de 100 casas aledañas a un albergue de emergencia.

Si bien el incendio ya no presentaría peligro de propagación, y los 17 mil litros de amoniaco estarían protegidos, siguen surgiendo algunos focos de fuego en el perímetro.

Actualmente, se mantiene cortada la vía local de la Ruta 5, específicamente la intersección de la Ruta 5 Sur y la calle Alberto Krumm, en la Región Metropolitana. Hasta el momento no se registran lesionados.