Decretan Preemergencia Ambiental para este sábado 30 de mayo en la RM: Esta es la restricción vehicular que regirá hoy

Debido a la calidad del aire en la cuenca de Santiago, hoy regirán una serie de prohibiciones en la capital. Revisa aquí qué es lo que no puedes hacer.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana anunció preemergencia ambiental para este sábado 30 de mayo en la capital, la segunda alerta de este tipo en la que va del año.

La medida fue tomada debido a calidad del aire poco favorable en la cuenca de Santiago, por lo que hacen un llamado a prevenir cierto tipo de actividades que podrían poner en riesgo la salud de las personas. Asimismo, se informó de la restricción vehicular que estará vigente hoy.

¿Qué vehículos tendrán restricción vehicular hoy?

De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, así funcionará la restricción vehicular este sábado:

Vehículos menores sin sello verde y motos de años anteriores al 2002: No podrán circular entre las 07:30 horas y las 21:00 horas dentro de Américo Vespucio, se efectuará en las placas terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 . En la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto: Las terminadas en 6, 7, 8, 9, 0 y 1 no podrán transitar.

No podrán circular entre las 07:30 horas y las 21:00 horas dentro de Américo Vespucio, se efectuará en las placas terminadas en . Vehículos de carga con sello verde : Tendrán restricción entre las 10:00 y 18:00 horas, dentro de Américo Vespuucio, para las patentes con dígitos 6 y 7.



: Tendrán restricción entre las 10:00 y 18:00 horas, dentro de Américo Vespuucio, para las patentes con dígitos Vehículos de carga sin sello verde: Tendrán restricción entre las 10:00 y 18:00 horas, dentro de Américo Vespuucio, para las patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9.

Tendrán restricción entre las 10:00 y 18:00 horas, dentro de Américo Vespuucio, para las patentes terminadas en Buses de transporte privado, buses interurbanos y rurales sin sello verde: Tienen prohibición de circular entre las 10:00 y las 16:00 horas en Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, las patentes terminadas en 6, 7, 8, 9, 0 y 1.





¿Cuáles son las prohibiciones durante una preemergencia ambiental?

Prohibido utilizar calefactores de uso residencial a leña, pellet y otros derivados de la madera en toda la RM.

utilizar calefactores de uso residencial a leña, pellet y otros derivados de la madera en toda la RM. Sugerencia modificar y/o suspender clases de educación física y actividades al aire libre.

clases de educación física y actividades al aire libre. Se paralizan las fuentes estacionarias correspondientes a los grandes establecimientos que no cumplan metas anuales.

correspondientes a los grandes establecimientos que no cumplan metas anuales. Se refuerza la fiscalización y programa de lavado y aspirado de calles.

y programa de lavado y aspirado de calles. Restricción a vehículos con sello verde y sin sello verde y aumentan los dígitos.

Para evitar que dichas actividades se lleven a cabo, la Seremi de Salud, Carabineros de Chile, municipios, Seremi de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) estarán encargadas de fiscalizar.