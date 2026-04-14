14/ 04/ 2026 10:16

Vuelco en fatal atropello en Maipú: Víctima sería amigo de conductor y no pasajero de App

En la madrugada de este martes, un hombre falleció en la comuna de Maipú luego de ser atropellado por el conductor que lo trasladaba. Esta persona realizó una abrupta marcha atrás debido a un intento de encerrona y es en ese instante cuando impacta a la víctima que sacaba objetos del vehículo. En un primer momento se indicó que la persona fallecida era un pasajero de App, sin embargo, con el pasar de las horas se informó que se trataría de un amigo del conductor, quien se entregó a Carabineros.