Trabajó en más de 15 teleseries: Quién es Renato Münster, el actor y nuevo seremi de Cultura

El experimentado actor nacional de 64 años, reconocido por su participación en producciones televisivas durante los 90′, asumirá el cargo de secretario regional ministerial de la Región Metropolitana.

Este martes el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio confirmó que Renato Münster Gripe será el nuevo secretario regional ministerial de la Región Metropolitana (seremi) tras la salida del abogado Gustavo Baehr.

En el comunicado oficial, desde la cartera argumentaron su designación, reconociéndolo como “actor, gestor cultural, productor y empresario con más de 30 años de destacada trayectoria en teatro y televisión, tanto en Chile como en el extranjero”.

Cabe destacar que Münster se hizo conocido popularmente en la década de los 90 en nuestro país tras su participación en producciones como “Amame”, “Rojo y Miel” y “Rompecorazón”.





Quién es Renato Münster, el actor nombrado como nuevo seremi de Cultura

Renato Münster (64) es un actor chileno de cine, teatro y con una amplia trayectoria en televisión.

Egresó de la Escuela de Teatro en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y su primera aparición en una telenovela fue en 1987.

Desde ahí, hasta el año 2020, participó en más de 20 producciones televisivas, siendo “Machos”, “Rojo y Miel” y “Ámame” algunas de las más destacadas.

Desde el Mincap, destacaron la trayectoria del actor de 64 años, afirmando que “en su rol como productor ha impulsado proyectos culturales, sociales y formativos de alta complejidad“.

Tras su nombramiento como secretario regional, Renato Münster “oficiará como representante del ministro Francisco Undurraga en la RM. Entre sus principales funciones está colaborar con las subsecretarías del Ministerio de las Culturas en la elaboración de propuestas políticas, planes y programas de carácter regional”.

Asimismo, su rol establece que “será el encargado de presidir el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, otorgar reconocimientos públicos a creadores y cultores destacados de la región, a comunidades y organizaciones culturales”.