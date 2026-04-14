Inmuebles, inversiones y autos de lujo: La declaración de patrimonio de los ministros del pdte. Kast

Según establece la normativa vigente, todas las autoridades deben informar de manera detallada sus bienes, inversiones, participación en sociedades y posibles conflictos de interés. A continuación, revisa las declaraciones de algunos miembros del gabinete.

El pasado fin de semana se cumplió el plazo legal para que los ministros del gobierno de José Antonio Kast presentaran sus declaraciones de patrimonio e intereses ante la Contraloría General de la República, en el marco de las exigencias de transparencia que rigen para quienes asumen funciones públicas en el país.

Según establece la normativa vigente, todas las autoridades deben informar de manera detallada sus bienes, inversiones, participación en sociedades y posibles conflictos de interés, con el objetivo de garantizar probidad y prevenir eventuales incompatibilidades en el ejercicio de sus cargos.

Si bien aún no están todas las declaraciones disponibles, hay varias figuras del gabinete que ya registraron su patrimonio ante Contraloría.

Los patrimonios del gabinete de José Antonio Kast

A continuación, revisa los bienes declarados por algunos miembros del gabinete del presidente José Antonio Kast: Desde automóviles hasta inversiones en el extranjero.

Cabe mencionar que los bienes inmuebles declarados por las autoridades se rigen según el valor de tasación fiscal.

Claudio Alvarado (Ministro del Interior)

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, declaró en su DPI un total de 22 inmuebles distribuidos principalmente entre la Región de Los Lagos y la Metropolitana, con un avalúo fiscal conjunto que supera los $2.000 millones.

Entre sus activos más relevantes figuran dos predios en Los Lagos, valorizados en más de $450 millones y $330 millones, respectivamente.

En el ámbito empresarial, Alvarado informó ser controlador de tres sociedades de inversión: Inversiones Castro Ltda., Sociedad de Inversiones El Alba Ltda. y Sociedad de Inversiones Oelckers Ltda., esta última sin actividad desde hace más de una década.

En cuanto a bienes muebles, declaró dos vehículos: un Mercedes Benz All Terrain 220 D 4×4 del año 2024 y un Kia Sorento 2025.

El ministro no registra pasivos en su declaración. Sin embargo, en la sección de posibles conflictos de interés, consignó que la madre de su hija, María Alejandra Villegas, se desempeña actualmente como alcaldesa de la comuna de Dalcahue, en la Región de Los Lagos.

Daniel Mas (Economía y Minería)

El biministro de Economía y Minería presentó un documento de 293 páginas que revela un amplio patrimonio inmobiliario y societario. Entre sus bienes personales figura una vivienda en Lo Barnechea avaluada en más de $800 millones, además de copropiedades en Coquimbo y La Serena.

En total, sus inmuebles superan los $2 mil millones, a lo que se suma un vehículo BMW X5 del año 2019, avaluado en más de $44 millones.

En el ámbito financiero, Mas informó un contrato de administración de cartera por más de $8 mil millones con Picton Administradora General de Fondos. También declaró participación del 50% en diversas sociedades, como 2M Inmobiliaria SpA, Administradora Ecomac S.A. y Concreces Capital S.A.

A través de estas sociedades, el biministro registra copropiedad en cerca de 390 inmuebles, cuyo avalúo fiscal total supera los $22 mil millones, principalmente en las regiones de Coquimbo y Atacama.

Además, reportó inversiones en el extranjero, incluyendo participación en Ecomac Bilbao en España y propiedad total de empresas en Estados Unidos, lo que evidencia un patrimonio diversificado tanto a nivel nacional como internacional.

Ximena Lincolao (Ciencia)

La ministra de Ciencias declaró un conjunto de propiedades en Chile que incluyen inmuebles en las regiones de Coquimbo y Metropolitana. Entre ellos figura una propiedad en Coquimbo avaluada en más de $90 millones, además de viviendas en Ñuñoa y La Reina, esta última correspondiente a su domicilio, con avalúos que superan los $120 millones.

A nivel internacional, la secretaria de Estado informó la posesión de un inmueble en McLean, Estados Unidos, valorizado en más de 2 millones de dólares.

A esto se suman inversiones financieras en ese país, incluyendo instrumentos emitidos por Wells Fargo y PenFed, cuyos montos alcanzan cifras millonarias en dólares, además de una cuenta de ahorro en Capital One con un saldo de US$400 mil.

Mara Sedini (Segegob)

La vocera de Gobierno reportó bienes raíces cuyo avalúo total alcanza los $2.945 millones. Entre ellos figuran propiedades en San Joaquín y una parcela en Lampa, en las que posee un 17,06% de participación, además de dos lotes en la misma comuna.

A nivel personal, Sedini declaró un departamento en Lo Barnechea de su total propiedad, avaluado en más de $212 millones, el cual mantiene una hipoteca vigente. También informó su participación del 17,5% en la sociedad Inversiones V&S Ltda., cuyo valor corriente bordea los $963 millones.

En cuanto a pasivos, la ministra registra deudas por más de $224 millones, incluyendo un crédito hipotecario cercano a $93 millones y otra obligación con Viancos & Sedini SpA. Finalmente, en bienes muebles declaró un vehículo tipo station wagon Tiggo, avaluado en alrededor de $15 millones.

José García Ruminot (Segpres)

El ministro secretario general de la Presidencia declaró diversos bienes inmuebles ubicados principalmente en Temuco y Viña del Mar. Entre ellos destaca su vivienda en la capital de La Araucanía, avaluada en más de $173 millones, además de otra propiedad en la misma comuna en la que posee el 50%.

También informó inmuebles en la Región de Valparaíso, con avalúos que superan los $130 millones, varios de ellos con hipotecas y restricciones asociadas.

En cuanto a otros activos, el ministro declaró un vehículo Subaru del año 2005 y una importante inversión en instrumentos financieros en Chile. En particular, mantiene ahorros previsionales voluntarios (APV) en Sura Fondos Mutuos y Consorcio Seguros que, en conjunto, superan los $419 millones, además de depósitos a plazo por montos superiores a las mil UF.

Respecto a sus pasivos, García Ruminot reportó deudas por cerca de $9,7 millones, principalmente asociadas a tarjetas de crédito bancarias.

Jorge Quiroz (Hacienda)

El ministro de Hacienda declaró la posesión de tres propiedades: dos en la comuna de Las Condes —una de ellas compartida en un 50% y avaluada en cerca de $820 millones, y otra en $204 millones—, además de un inmueble en Zapallar, adquirido en 2014, con un avalúo superior a los $357 millones.

En cuanto a bienes muebles, el secretario de Estado informó dos vehículos de marcas Mazda y Lexus, con valores cercanos a los $26 millones y $43 millones, respectivamente. A esto se suma la propiedad del 50% de una nave menor, adquirida en 2023 por $12 millones.

También declaró participación en diversas sociedades, entre ellas Macro Capital Partners SpA, Reverie Wagen SpA, QA Consultores Limitada y Papeles Prudens Limitada.

Respecto a su situación financiera, Quiroz reportó un crédito hipotecario con Scotiabank por más de $623 millones. Además, consignó otros activos como una cuenta por cobrar a QA Consultores por más de $473 millones, un APV por cerca de $236 millones, una cuenta 2 con saldo menor y un depósito a plazo en Banco BICE que alcanza los $625 millones.

Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores)

La declaración de patrimonio e intereses del ministro Francisco Pérez Mackenna revela un perfil económico marcado por activos inmobiliarios, vehículos de alta gama y obligaciones tributarias pendientes.

Entre sus bienes destacan diversos inmuebles y una colección de 14 automóviles de lujo, que incluye marcas como Bentley, Mercedes Benz, Porsche y McLaren. En conjunto, estos vehículos superarían los $640 millones, constituyendo una porción relevante de su patrimonio junto a otros activos financieros.

Uno de los aspectos más llamativos de la declaración es la existencia de impuestos por pagar que alcanzan los $769 millones. Este monto corresponde a obligaciones tributarias vigentes, consignadas en el documento en el marco de las exigencias legales orientadas a prevenir conflictos de interés y reforzar la probidad en la función pública.

Louis de Grange (Transportes y Telecomunicaciones)

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones presentó su declaración de patrimonio e intereses, donde detalló una serie de bienes inmuebles y activos financieros. Entre sus propiedades figura una vivienda en Puchuncaví avaluada en cerca de $186,5 millones, además de tres inmuebles en Las Condes adquiridos entre 2015 y 2023, con valores que van desde los $64 millones a los $237 millones.

A estos se suman bodegas y estacionamientos asociados a dichas propiedades, elevando a nueve el total de bienes de este tipo declarados, aunque con avalúos menores. En cuanto a bienes muebles, el secretario de Estado informó un vehículo BMW 220i del año 2024, valorizado en torno a los $27 millones.

En el ámbito financiero, De Grange declaró cuatro depósitos a plazo en el Banco de Chile, que en conjunto alcanzan más de 3.100 UF, equivalentes a aproximadamente $124 millones. Finalmente, reportó un crédito hipotecario vigente por cerca de $122,8 millones con la misma entidad bancaria.