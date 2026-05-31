Lluvia de críticas a Katherine Orellana por promocionar pastillas para bajar de peso tras hospitalización

La ex chica Rojo debió tomar una drástica decisión luego de que numerosos seguidores le comentaran su descontento con la promoción de estas “pastillas mágicas”.

Katherine Orellana reveló recientemente que pasó por un difícil momento en que debió estar hospitalizada e incluso estuvo en riesgo vital luego de que se le perforara parte de un intestino después de hacerse un bypass gástrico que no se cuidó debidamente, lo que terminó en una peritonitis.

Sin embargo, pese a esto, la ex chica Rojo ahora usó sus redes sociales para promocionar medicamentos para bajar de peso, lo que fue duramente criticado por sus seguidores, a quienes no les pareció adecuado este contenido después de su hospitalización.

Críticas a Kathy Orellana en Instagram

“Un empujón (…) te ayudo desde mi testimonio y de muchas“, escribió Kathy junto a una imagen de unas pastillas que prometen desintoxicar y desinflamar el cuerpo.





Ante esto, numerosos usuarios comentaron su molestia con el post e incluso una persona dijo haber tomado este remedio milagroso y “no me hizo nada”, mientras que otros ironizaron si las pastillas iban con “hospitalización incluida”.

Asimismo, una seguidora le comentó que era “super irresponsable” difundir este tipo de tratamiento, ya que pueden ser “gatillantes y perpetúan ideas dañinas sobre el cuerpo y la alimentación. No es hate, solo creo que teniendo visibilidad también hay una responsabilidad con el contenido que se comparte”.

Debido a las críticas, la ex Rojo terminó eliminando la publicación de Instagram.

Revisa aquí la publicación de Kathy Orellana: