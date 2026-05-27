“Porque a ustedes les encanta hablar”: Cote López causó revuelo tras polémico video con Luis Jiménez en redes sociales

La influencer asistió a un partido de fútbol de sus hijas junto a Jiménez.

Este miércoles, Cote López causó revuelo en redes sociales tras publicar un video junto a Luis Jiménez en su cuenta de Instagram.

Esto, luego de la polémica que generó la empresaria en los últimos días, donde admitió que su término con Lucas Lama había sido un “experimento social”.





¿Qué pasó con Coté López?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Cote señaló: “Vamos llegando al partido (de fútbol) de las niñas; les voy a dar noticia porque a ustedes les encanta hablar”.

En esa misma línea, agregó: “Adivinen con quién estoy ¡Lushini!”, mientras enfocaba a Jiménez caminar por el lugar junto a ella.

En un comienzo, Luis se mostró serio, hasta que López le preguntó: “¿Quién es la mejor ex del universo?” y tras una extensa pausa, Jiménez respondió: “¿Qué tengo que decir? ¿Tú?”.

Entre risas, Cote contestó: “¿Cómo? ¡Obvio que tienes que decir que yo”, a lo que Jiménez le dio la razón.

“Ya, soy la mejor ex del universo ¿Ven?”, señaló la empresaria.

Cabe destacar que en las últimas semanas, Cote también había recibido críticas por el look que utilizaba, que era similar al de Gala Caldirola, actual pareja de Luis.

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