“Otro funeral más”: El comentario de Cote López a sus trabajadores que la obligó a borrar el video en sus redes sociales

La empresaria recibió a los trabajadores de su casino online en su hogar, momento en que decidió lanzar un comentario que fue fuertemente criticado.

Este jueves, Cote López fue ampliamente criticada tras lanzar un ácido comentario a dos de los trabajadores de su casino online.

Las personas se mostraron incómodas, por lo que Cote tuvo que pedir disculpas en el acto y luego terminó borrando el registro desde sus historias.





¿Qué dijo Cote López?

Sin embargo, Claudia Ossandón extrajo el video y lo compartió en su cuenta de Instagram, donde López señala: “Equipo Queens Club, levante la mano. Llegó la Claudia con Mario, otro funeral más, no han tenido mucho funeral”.

En esa misma línea, agregó: “Ay, perdón, es que a Mario se le murió la mamá hace poquito”, lo que generó que esta persona cambiara drásticamente la expresión de su rostro.

La mujer que se encuentra a su lado también hizo lo mismo, por lo que Cote, entre risas, señaló: “Eso es muy triste, pero después otro amigo, ahora una mamá, no sé qué. Los veo solo por eso”.

La influencer concluyó el video tocando el hombro de Claudia y diciendo: “Ustedes saben que soy de humor negro” y cambió drásticamente el tema.

La publicación generó múltiples comentarios por parte de los internautas, por lo que López decidió borrar el video.

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