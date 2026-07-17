Sismo remece la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

El movimiento telúrico se registró durante la tarde de este viernes en la región de Antofagasta.

Un fuerte sismo sacudió este viernes 17 de julio a la zona norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,3 y ocurrió a las 18:35 horas a 52 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, Argentina, ciudad cercana a Socaire.

Además, la entidad señaló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 205 km.