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Sismo remece la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

El movimiento telúrico se registró durante la tarde de este viernes en la región de Antofagasta.

Nicole Gonzalez
Por Nicole Gonzalez

Periodista Digital

Un fuerte sismo sacudió este viernes 17 de julio a la zona norte del país, específicamente en la región de Antofagasta. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,3 y ocurrió a las 18:35 horas a 52 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, Argentina, ciudad cercana a Socaire.

Además, la entidad señaló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 205 km.

 

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