“Tenía que redireccionar el agua”: El Ranty sufrió las consecuencias del sistema frontal en su casa y dio consejos

“Si estás arrendando y estás en Chile, el que se tiene que hacer cargo de una gotera es siempre el propietario”, comentó el influencer.

Durante la noche de este jueves, El Ranty sufrió los estragos del sistema frontal y dejó en evidencia cómo la casa donde vive generó goteras.

El influencer está arrendando el lugar, por lo que también aconsejó a sus seguidores sobre las responsabilidades entre las partes.





¿Qué le pasó a El Ranty?

A través de su cuenta de Instagram, El Ranty mostró cómo una gotera ocupaba todo el borde del techo: “Tenía que redireccionar el agua y después va a botar todo”, comentó.

En esa misma línea, el influencer puso un atornillador pequeño entre una grieta para que el agua cayera en esa dirección: “Acá está la gotera y choca en ese palito que puse para caer dentro del basurero”.

Sin embargo, no funcionó como esperaba: “Ya ha pasado un rato ya, sigue funcionando esto, pero me di cuenta de que también cae por la pared, entonces puse una toalla y eso funciona como para chupar el agua y que caiga adentro”.

Al día siguiente, El Ranty mostró los resultados y sinceró que “valió c… mi recaudación, más mala”.

“Si estás arrendando y estás en Chile, el que se tiene que hacer cargo de una gotera es siempre el propietario” , comentó el influencer.

Asimismo, explicó que “como yo acabo de llegar, recién estamos viendo las primeras lluvias, recién vemos que hay goteras”.

Finalmente, El Ranty aclaró que “si es que te mandaste una c… en el techo, instalaste algo nuevo, metiste mano o simplemente llevas tiempo y no limpiaste las canaletas, en ese caso es responsabilidad del arrendador”, cerró.

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