Programas Programación Señal en vivo
/

Estero Quilpué se desbordó: Senapred solicita evacuar sectores aledaños en la comuna

El organismo activó el sistema de mensajería SAE para alertar a los vecinos de la situación.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar tres sectores de la comuna de Quilpué por desborde del Estero con el mismo nombre.

El organismo activó el sistema de mensajería SAE para alertar a los vecinos de Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol, en la región de Valparaíso. 

Seguir en Seguir en