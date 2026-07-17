Estero Quilpué se desbordó: Senapred solicita evacuar sectores aledaños en la comuna
El organismo activó el sistema de mensajería SAE para alertar a los vecinos de la situación.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar tres sectores de la comuna de Quilpué por desborde del Estero con el mismo nombre.
El organismo activó el sistema de mensajería SAE para alertar a los vecinos de Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol, en la región de Valparaíso.
🔴 #SENAPREDInforma
¡ATENCIÓN! Por desborde del Estero Quilpué #SENAPRED solicita evacuar sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol en la comuna de #Quilpué, Región de Valparaíso.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó… pic.twitter.com/n77Ug5nWh1
— SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026