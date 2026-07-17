“Ya no sé qué más hacer”: Cote López sufrió feroz inundación en su casa por el sistema frontal

La empresaria perdió el piso flotante de su baño y pieza. Los estragos que causó la inundación también afectaron el patio de su casa.

Cote López alarmó a sus seguidores tras mostrar la inundación que afecta a su casa debido al sistema frontal.

El agua comenzó a entrar por el baño de la vivienda que se encuentra cerca de su pieza, donde perdió el piso flotante y la emergencia se mantuvo por más de 16 horas.





Cote López sufre inundación en su casa por sistema frontal

“Nos estamos mojando, la pieza… se está corriendo el agua, no sé qué pasó” , dijo Cote en su cuenta de Instagram, donde mostró una gran cantidad de mantas y toallas intentando evitar que el agua pasara a su pieza.

Sin embargo, el nivel aumentó y Lucas Lama, su pareja, intentaba contener la emergencia, pero los niveles de agua llegaban a sus tobillos.

“Secando la inundación (…) ya estoy cansada”, actualizó López horas más tarde y luego mostró que el agua ya había llegado a su pieza, donde el piso flotante estaba completamente destrozado.

Momentos después llegó un gasfiter a intentar destapar las cañerías para ver el problema y desde dónde había surgido, pero la empresaria incluso llegó a llenar su tina con el agua, que no paraba de correr.

“Ya no sé qué más hacer (…) Miren mi pieza, gente, es una piscina”, evidenció la empresaria.

Finalmente, López mostró que las inundaciones colmaron su patio, donde también había cañerías y colectores de aguas lluvias rebalsados, amenazando con afectar todos los espacios de su hogar.

“Están tratando de destapar por todos lados a ver qué onda”, concluyó Cote y, al cierre de esta nota, aún no han logrado contener la inundación.

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