“Más que una ex…”: Luis Jiménez y Coté López intercambiaron cariñosos mensajes tras reaparecer juntos

El exfutbolista reaccionó al video de la madre de sus hijos y le dedicó unas palabras hablando sobre la relación familiar que mantienen luego de que ambos iniciaran nuevas relaciones.

Luis Jiménez reaccionó al video que publicó Coté López, en el que se les vio compartiendo juntos tras su separación matrimonial.

La empresaria sorprendió en sus redes sociales al compartir un registro caminando sonriente con su expareja donde hablan de su actual relación familiar.

“Vamos llegando al partido (de fútbol) de las niñas; les voy a dar noticia porque a ustedes les encanta hablar. Adivinen con quién estoy ¡Lushini!“, expresó en sus historias de Instagram.





Incluso la influencer se animó a bromear con su exmarido y lo presionó para responder la pregunta sobre quién es la mejor ex del universo.

El mensaje de Luis Jiménez

Luis Jiménez replicó el registro en su perfil de Instagram y le dedicó un sentido mensaje a Coté López, centrado en su vida familiar y la felicidad de sus hijos tras las nuevas relaciones de ambos.

“Más que una ex, eres la madre de mis hijos”, expresó.

El exfutbolista enfatizó que “hace tiempo decidimos tomar caminos diferentes. Hoy otras personas caminan a nuestro lado”.

“Pero hay algo que no ha cambiado: La búsqueda del bienestar y la felicidad de nuestros enanos“, agregó.

Coté López respondió a las palabras del padre de sus hijos y le deseó “siempre lo mejor para ti y para ustedes también”.