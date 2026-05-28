Conmoción en Hualpén: Mujer embarazada fue herida por una bala loca en medio de una riña

La mujer se encontraba esperando transporte público en un paradero cuando ocurrieron los hechos.

Durante la tarde de este jueves, una mujer embarazada fue herida de bala mientras se encontraba en un paradero de micro en la comuna de Hualpén, región del Biobío.

La víctima estaba esperando el transporte público cuando fue alcanzada por una bala loca.





Los antecedentes de la balacera

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Gran Bretaña con Yugoslavia y fue el chofer de un bus de recorrido quien se percató de la mujer herida.

Acto seguido, el hombre la trasladó hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde se encuentra recibiendo atención médica.

Preliminarmente, en el lugar de los hechos se habría generado una balacera por un ajuste de cuentas.

El sector se encuentra acordonado mientras los equipos policiales para llevar a cabo las pericias correspondientes y dar con los responsables del hecho.

Hasta el momento, no se ha entregado información oficial respecto del estado de salud de la víctima y de su bebé.