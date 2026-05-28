Delató a peligroso narco: Quién es Helen Urzúa, la pareja de “Chicorte” que se fue de Chile

Tras la detención de Byron Labarca en España, la mujer de 27 años surgió como un nombre clave en la investigación. La joven habría sido fundamental para desbaratar parte de la estructura de la banda criminal.

El nombre de Byron Labarca, narcotraficante chileno conocido como “Chicorte”, se instaló en la agenda policial tras su detención en España. Un reportaje de CHV Noticias y Contigo en la Mañana reveló el rol que cumplió su pareja en la captura.

Entre allanamientos, drogas y lujos, hubo un personaje que llamó especialmente la atención: Helen Urzúa, la pareja del líder criminal, quien incluso habría sido clave para desbaratar parte de la estructura de la banda.

Según la investigación expuesta por el OS7 de Carabineros, Urzúa, de 27 años, no solo mantenía una relación sentimental con Labarca, sino que además habría formado parte del círculo operativo de la organización.

¿Quién es Helen Urzúa, la mujer que delató a “Chicorte”?

De acuerdo a los antecedentes entregados en el reportaje, Helen recibía dinero proveniente del tráfico de drogas y también disfrutaba del millonario estilo de vida que mantenía la organización liderada por “Chicorte”.

“Ella tenía recepción de dineros por dos vías. Primero, por la entrega directa que se le hacía. Y en segundo, porque muchos de esos dineros eran gastados o disfrutados por el mismo Chicorte”, detalló el fiscal Guillermo Adasme, de la Fiscalía Metropolitana Sur.

La mujer aparece vinculada directamente a la indagatoria policial, especialmente por su cercanía con el núcleo duro de la banda y el acceso que tenía a información sensible de la organización.





La denuncia de Helen que desbarató a banda del “Chicorte”

Uno de los antecedentes apunta a que Helen Urzúa habría entregado información clave a Carabineros tras una fuerte pelea con Byron Labarca.

Según se explicó en la investigación, la mujer denunció un domicilio que hasta ese momento no estaba identificado por las policías: Una lujosa casa ubicada en Buin, utilizada como centro de fiestas, reuniones y almacenamiento de drogas.

La vivienda, que por fuera parecía una moderna casa de barrio, escondía en su interior piscina, salones, espacios de recreación y habitaciones donde posteriormente se encontraron drogas, municiones y ampollas de fentanilo.

Helen Urzúa abandonó Chile antes del operativo

El reportaje también dio a conocer que Helen Urzúa abandonó Chile junto a sus hijos tras recibir amenazas vinculadas a bandas rivales.

El encargado de su seguridad habría sido Alex Candia, alias “Chico Malo”, considerado el brazo derecho de “Chicorte”. De acuerdo a la investigación, el segundo al mando decidió enviar a su pareja y a sus hijos a Europa para protegerlos del ambiente de violencia que rodeaba a la organización.

Actualmente, Helen seguiría en Europa, mientras la investigación continúa abierta y las autoridades buscan determinar cuál fue su nivel de participación dentro de la estructura criminal.