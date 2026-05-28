“No fue solo negligencia”: Mamá de Isidora lanzó dura acusación contra el padre de la niña

En conversación con Contigo en la Mañana, Gloria Ortiz advirtió que “hay más que eso (una negligencia), hay un crimen”, apuntando a una presunta intencionalidad.

Gloria Ortiz, madre de la menor de dos años que falleció tras caer desde un piso 11 en Las Condes, conversó con Contigo en la Mañana y arremetió en duros términos contra el padre de la niña, Jorge Constanzo.

“Quiero pensar que no fue intencional (el accidente)”, sinceró. “Pero a medida que va pasando el tiempo, teniendo nuevos antecedentes, me deja la sensación de que esto no fue solamente negligencia“, añadió.

La mamá de Isidora sostuvo que “aquí hay más que eso, hay un crimen”. Ante la frase, los conductores del matinal reaccionaron y preguntaron si hubo una intención detrás del siniestro.

“¿Estás diciendo que pudo haber habido una intención de dejar ese cojín ahí para que finalmente forzara que esto pudiera pasar?”, consultó Roberto Cox, en alusión a la pieza desde donde cayó la niña.





En respuesta, Gloria contestó: “Sí, esa es la sensación que tengo en este momento”. En ese sentido, dijo que corroboró con Carabineros que la habitación no tuvo modificación alguna.

“Pregunté si es que esa ventana había sido intervenida y me dijeron que no, que los carabineros cuando llegan al lugar no la tocan y la ventana estaba completamente abierta, o sea, hasta la mitad por lo menos”, detalló.

Acusó infidelidad durante embarazo

Ortiz fue más allá y recordó un episodio que data de su embarazo: “¿Cómo le explicas al mundo de que ellos (Constanzo y su pareja) llevan una relación de tres años, tres meses, e Isidora tiene solamente dos años, siete meses?”.

“Los números no cuadran”, acusó. “Para ellos siempre fue un problema que Jorge tuviera una hija cuando ellos ya tenían una relación. Es una relación de la que yo me enteré hasta meses después de estar embarazada“, confesó.

Desde el panel nuevamente intervinieron y preguntaron: ¿Hacia dónde apunta tu sospecha de que esto pudo haber sido intencional?.

¿Qué respondió Gloria? “Jorge es el papá de la Isi. Él tenía que resguardar la seguridad y la integridad en todo momento. Pero él también le dio cabida a que Fernanda estuviera en la vida de la Isidora. Entonces, para mí hay dos personas involucradas“, manifestó.