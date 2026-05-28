Operativo en Las Condes: Hallan armas y presunta granada al interior de departamento

El procedimiento obligó a aislar el perímetro por varios minutos mientras personal especializado revisaba los elementos encontrados y determinaba si existía riesgo de explosión o si las armas podían ser adaptadas para disparar.

Un operativo del GOPE de Carabineros se desplegó durante la tarde de este jueves en un edificio en la comuna de Las Condes, luego de que durante labores de limpieza en un departamento fueran halladas armas a fogueo y una presunta granada.

El procedimiento obligó a aislar el perímetro por varios minutos mientras personal especializado revisaba los elementos encontrados y determinaba si existía riesgo de explosión o si las armas podían ser adaptadas para disparar.





Según información preliminar entregada por vecinos y policías en el lugar, el hallazgo habría ocurrido en un departamento del quinto piso de un edificio ubicado en calle El Dante.

Aunque el GOPE y la PDI continuaban realizando diligencias para esclarecer el origen de los artefactos, con el paso de los minutos se permitió nuevamente el ingreso de residentes al edificio, dando cuenta de que el riesgo para la comunidad había disminuido.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si la granada estaba activa ni quién mantenía los objetos al interior del inmueble.