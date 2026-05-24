Denuncian dos robos en una semana en famoso restaurante de Las Condes

El sujeto ha sido captado en diferentes ocasiones robando en el mismo local.

Trabajadores del reconocido restaurante de comida peruana, Ají Seco, en su sede de Las Condes, denunciaron que sufrieron dos robos en una semana, donde la misma persona ha sustraído diversos artículos entre ellos, licores, carne, set de cuchillos e incluso el violín con que hacen intervenciones musicales, artículos que fueron avaluados en $1 millón.

Las cámaras de seguridad del local dejaron ver al sujeto que ha estado ingresando al restaurante a intervalos durante el último año, siendo las últimas ocasiones el pasado jueves y sábado en horas de la madrugada, aunque en esta ocasión realizó daños estructurales al romper la mampara del restaurant para poder entrar.