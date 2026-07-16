Más de 270 mil clientes sin luz en medio de sistema frontal: Estas son las regiones más afectadas

La Araucanía y Biobío concentran la mayor cantidad de afectados, mientras el sistema frontal mantiene vigente la alarma meteorológica por precipitaciones extremas en cuatro regiones.

Más de 270 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico durante la mañana de este jueves, en medio del intenso sistema frontal que afecta a gran parte del país.

La alarma meteorológica por este evento fue ampliada ayer a la Región de O’Higgins, que se sumó a Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana ante el pronóstico de precipitaciones extremas.

Las regiones más afectadas por el corte de suministro según indicó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) son La Araucanía, con más de 127 mil clientes sin energía, seguida por Biobío, con 92 mil; Maule, con 25 mil; la Región Metropolitana, con 19 mil; y Los Ríos, con cerca de 10 mil.

En conjunto, estas cinco regiones concentran aproximadamente 275 mil clientes sin suministro eléctrico.

Revisa aquí el detalle entregado por la SEC a las 9:00 horas