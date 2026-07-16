Nueve damnificados y 161 albergados: Senapred entrega balance por avance del sistema frontal

Conoce a continuación la cantidad de personas y viviendas afectadas en la zona centro-sur del país.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dio a conocer la mañana de este jueves el primer balance del sistema frontal que afecta a gran parte del país.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detallaron el impacto en torno a la alerta meteorológica.

Detalles del balance por sistema frontal

Según dieron a conocer las autoridades, hasta las 08:00 horas de hoy jueves se han registrado poco más de 230 mil clientes sin suministro eléctrico en el tramo de Atacama y el Biobío.





Asimismo, se mantienen cinco alertas vigentes por vientos, nevadas moderadas a fuertes y lluvias moderadas a fuertes, además de la alarma meteorológica por precipitaciones intensas y continuas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Hasta el momento, se mantiene que los periodos más intensos de precipitaciones en la zona central se darían entre la noche de este jueves y la mañana del viernes.

Respecto a personas y viviendas afectadas, la autoridad declaró:

9 damnificados en la región de La Araucanía

161 personas albergadas

45 personas aisladas en la región del Maule

1 casa con daño mayor en la región del Biobío

100 casas con daños menores en la región del Biobío

46 casas con daños en evaluación en la región del Biobío

El subsecretario Pavez señaló que, por ahora, “no hay situaciones graves de emergencia” ni Alertas Rojas vigentes en el país. De todas formas, indicó que la situación se mantendrá bajo vigilancia y que se reunirá con los delegados de Ñuble y Biobío para conocer el estado de ambas regiones.

Respecto de San Carlos, en la Región de Ñuble, informó que en el sector de Los Jardines “hay personas que tienen un nivel de aislamiento por una gran cantidad de agua, no hay afectaciones de viviendas”.

Por otro lado, las ráfagas de viento en el Biobío alcanzarían los 150 km/hr, dejando a numerosos clientes sin electricidad.