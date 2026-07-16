Feriado jueves 16 de julio: Cómo funcionará el comercio durante el sistema frontal
Conoce a continuación el kit de emergencia que sugirió Senapred y qué cosas podrías necesitar durante el evento meteorológico.
Este jueves 16 de julio es un feriado de origen religioso en que se conmemora a la Virgen del Carmen, sin embargo, este día de descanso no es irrenunciable, sino que un feriado normal.
Pese a esto, y al sistema frontal pronosticado a contar de hoy desde la región de Atacama hasta la región de Los Ríos, los centros comerciales, supermercados y comercio en general funcionará con normalidad.
Respecto al horario de funcionamiento de los supermercados, a continuación te dejamos el detalle:
- Líder, Express de Líder: Abiertos en horario normal.
- Superbodega Acuenta y Central Mayorista: Abiertos en horario normal.
- Santa Isabel: Abiertos en horario normal.
- Jumbo: Abiertos en horario normal.
- Unimarc: Abiertos en horario normal.
- Mayorista 10 y Alvi: Abiertos en horario normal.
- Tottus: Abierto en horario normal.
Cabe destacar que grandes tiendas, así como también cines y farmacias, funcionan con normalidad en sus horarios festivos. Revisa en el sitio web del local de tu preferencia el detalle.
¿Tienes armado tu kit de emergencia?
Debido a la alerta por el sistema frontal, Senapred entregó un listado con cosas esenciales en caso de cualquier eventualidad, el cual cuenta con provisiones básicas para 48-72 horas.
Aquí te dejamos el listado completo, en caso de no contar con alguno de estos, ya conoces los lugares que estarán abiertos hoy:
- Botellas de agua, considera 2 litros por persona al día.
- Linternas o luz portatil con baterías.
- Papel higiénico y toalla de papel.
- Alimentos no perecibles que se puedan consumir sin cocinar.
- Dinero en efectivo.
- Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y recetas médicas.
- Copias de llave de la casa.
- Radio a pila, pilas extra y baterías portátiles.
- Copia del Plan de Emergencia (que está en el Plan Familia Preparada).
- Copia de documentos de identidad, pasaporte, nacimiento, escritura de propiedad y otros.
- Copia de documentos de identidad, pasaporte, nacimiento, escritura de propiedad y otros.