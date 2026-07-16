Feriado jueves 16 de julio: Cómo funcionará el comercio durante el sistema frontal

Conoce a continuación el kit de emergencia que sugirió Senapred y qué cosas podrías necesitar durante el evento meteorológico.

Este jueves 16 de julio es un feriado de origen religioso en que se conmemora a la Virgen del Carmen, sin embargo, este día de descanso no es irrenunciable, sino que un feriado normal.

Pese a esto, y al sistema frontal pronosticado a contar de hoy desde la región de Atacama hasta la región de Los Ríos, los centros comerciales, supermercados y comercio en general funcionará con normalidad.

Respecto al horario de funcionamiento de los supermercados, a continuación te dejamos el detalle:

Líder, Express de Líder : Abiertos en horario normal.

: Abiertos en horario normal. Superbodega Acuenta y Central Mayorista : Abiertos en horario normal.

: Abiertos en horario normal. Santa Isabel : Abiertos en horario normal.

: Abiertos en horario normal. Jumbo : Abiertos en horario normal.

: Abiertos en horario normal. Unimarc : Abiertos en horario normal.

: Abiertos en horario normal. Mayorista 10 y Alvi : Abiertos en horario normal.

: Abiertos en horario normal. Tottus: Abierto en horario normal.

Cabe destacar que grandes tiendas, así como también cines y farmacias, funcionan con normalidad en sus horarios festivos. Revisa en el sitio web del local de tu preferencia el detalle.

¿Tienes armado tu kit de emergencia?

Debido a la alerta por el sistema frontal, Senapred entregó un listado con cosas esenciales en caso de cualquier eventualidad, el cual cuenta con provisiones básicas para 48-72 horas.

Aquí te dejamos el listado completo, en caso de no contar con alguno de estos, ya conoces los lugares que estarán abiertos hoy: