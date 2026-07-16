“Me preocupé”: Actualizan estado de salud de Paulina Nin tras ser trasladada de urgencia

La presentadora de televisión debió ser socorrida por una vecina que la llevó al Cesfam de Paine debido a los “terribles” dolores.

Hace algunas horas se notificó que la presentadora de televisión, Paulina Nin, debió ser trasladada de urgencias desde Paine hasta Santiago producto de un fuerte malestar renal.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Luis Sandoval, quien reveló que Nin tuvo un “ataque de cólicos renales” que llevó a ir hasta el Cesfam de Paine, sin embargo, entre gritos de dolor la derivaron al Hospital de Buin.

Lo último que se sabe de Paulina Nin

Según reveló el productor y mánager Óscar Olea, quien resulta ser uno de los mejores amigos de Paulina, la presentadora de televisión ya fue enviada a su casa para mantener reposo.





“Ella ahora está descansando, está en su casa, está con reposo (…) Yo hoy me preocupé y le hablé porque no la vi en el programa y me contó lo que le sucedió ayer”, indicó Olea en el programa Qué Te Lo Digo,

Sobre lo mismo, agregó: “Así que ahora se está cuidando, está en su casita y esperemos que pronto esté 2.0 de vuelta en las pantallas“.

Por su parte, Sandoval reveló que una vecina de Nin la trasladó desde su parcela al cesfam de Paine, “porque no sabía qué hacer, porque prácticamente uno como que queda en estado de inconsciencia”, ya que los dolores “eran terribles”.