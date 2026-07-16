Atención conductores: Esta es la multa por mojar a un peatón durante el sistema frontal

El peatón afectado debe hacer la denuncia a Carabineros y presentar la evidencia correspondiente contra el conductor.

Con la llegada este jueves del sistema frontal, un escenario conocido es que los peatones sean mojados por la locomoción colectiva o vehículos particulares que transitan rápidamente, lanzando agua hacia la vereda.

Sin embargo, esta acción es castigada por la Ley de Tránsito, sin embargo, el peatón afectado debe hacer la denuncia a Carabineros y presentar la evidencia correspondiente contra el conductor.

De cuánto es la multa por mojar a un peatón

Según se indica en el artículo 122 de la Ley de Tránsito, si hay agua acumulada en la calzada, el conductor debe tener especial cuidado de no mojar la acera ni a los peatones.





En caso de hacerlo, podrá ser infraccionado con multas que van varía entre 0,5 a 1 UTM, es decir, entre $35 mil y más de $71 mil, respectivamente.

En el momento en que pase esto, debes buscar apoyo de Carabineros o personal municipal que esté por los alrededores para identificar al conductor.

De lo contrario, dirígete a la comisaría más cercana e indica lo ocurrido junto a la placa patente del vehículo y pruebas de lo ocurrido, ya sea videos o declaraciones de testigos.