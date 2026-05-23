Incendio afectó a edificio patrimonial de Las Condes: Dos mascotas murieron en el siniestro

La residente del departamento donde se originó el fuego logró salir del inmueble sin lesiones y Bomberos logró controlar la emergencia antes que las llamas se propagaran.

Un violento incendio se registró durante la madrugada de este sábado en un edificio residencial de la comuna de Las Condes, en concreto, en la esquina de Gertrudis Echeñique con Renato Sánchez.

El siniestro dejó como saldo la muerte de dos mascotas de una residente y graves daños en un departamento ubicado en el tercer piso del inmueble.

Gracias al rápido actuar de las cinco unidades de Bomberos que llegaron hasta el lugar, el fuego no se propagó hacia más departamentos, pisos inferiores o la techumbre del edificio.