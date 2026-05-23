Detienen a hombre acusado de abusar de niña de 11 años y quemarle su casa en Tomé

La víctima es nieta de la pareja del acusado y grabó parte de los ataques para buscar ayuda. El imputado, tras ser descubierto, atentó contra su vida y quedó en coma inducido.

En prisión preventiva quedó un hombre de 62 años acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años en la localidad de Dichato, en Tomé, región del Bío Bío.

Los hechos se remontan al año 2025, cuando el adulto mayor comenzó a realizarle tocaciones y actos de connotación sexual a la menor de edad, quien es nieta de la pareja del formalizado.

La fiscal jefe de Tomé, Ana María Aldana, declaró que la víctima grabó algunos de los ataques sexuales en enero de este año y los dejó en su celular esperando a que algún adulto los descubriera.

“Por temor, no dio a conocer estos antecedentes, esperando que alguien encontrara en el teléfono las imágenes que ella había registrado para que pudieran ayudarla”, relató.

Fue así como una tía, al revisar el teléfono, descubrió los videos y alertó sobre los ataques, lo que posteriormente derivó en la presentación de una denuncia.





Imputado incendió casa de la víctima

Tras la denuncia, familiares de la niña exigieron que el hombre abandonara la casa, a lo que él reaccionó con amenazas. Después, al quedarse solo incendió el inmueble, el que quedó destruido en su totalidad.

Luego del incendio el sujeto fue rescatado de la playa Pingueral, donde intentó quitarse la vida. Estuvo en coma inducido en el Hospital Higuera de Talcahuano.

Tras sobrevivir, fue formalizado por abuso sexual reiterado en contra de la menor y también por el delito de incendio, quedando con la cautelar de prisión preventiva.