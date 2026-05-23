¿Volvieron? Cote López comparte en redes inesperado viaje con Lucas Lama

La empresaria incluso trató de “mi amor” al influencer con quien había terminado oficialmente en abril.

En abril de este año Cote López confirmó el supuesto quiebre definitivo con Lucas Lama. Los argumentos fueron que estarían en etapas diferentes de la vida e incluso borraron las fotografías que tenían juntos en redes sociales.

Sin embargo, desde entonces se les ha visto compartiendo en diferentes oportunidades, avivando los rumores sobre un posible reencuentro. Ahora, la empresaria volvió a postear videos con el joven, a quien trata de forma romántica, lo que aumenta los rumores de una eventual unión.

¿Coté López y Lucas Lama juntos?

De acuerdo con las últimas historias de Cote, la pareja se habría escapado el fin de semana a disfrutar solos en una cabaña, viaje que quedó revelado cuando la empresaria publicó que a Lama se le había olvidado empacar sus cepillos de dientes.





Mostrando parte del lugar donde dormirían, se logró ver parte de los bolsos que llevaron, sin embargo, lo más llamativo del video es que entre risas por la situación, López le dice “mi amor” en más de una ocasión al modelo.

Por su parte, el influencer también publicó un video de Cote en la cabaña donde se están quedando, en el que se muestra divertido jugando con la empresaria, quien se “disfrazó” de momia con papel higiénico.

Respecto a las fotografías que tenían juntos en redes sociales, en ambos perfiles volvieron a estar activas estas publicaciones.

Revisa AQUÍ la historia de Cote López