Cote López reveló millonario error tras compra: “¿Alguien conoce a Eric?”

La creadora de contenido cometió un millonario error tras la compra de cuadros a un hombre llamado Eric.

La empresaria Cote López reveló en sus historias de Instagram un reciente percance que tuvo al pagar unos cuadros: le hizo una transferencia bancaria a la persona equivocada.

Un nuevo capítulo en #cotecosas, lo llamó la misma creadora de contenido al confesar su desgracia, la que terminó costándole más de un millón de pesos.

El error de Coté López y una millonaria transferencia bancaria

“Le hice un depósito a Eric porque le estaba comprando unos cuadros. El segundo día, hice dos depósitos más, uno como de un millón y medio y otro de 500, 800, más”, partió contando Coté.

Ella estaba muy tranquila con su compra hasta que Eric la contactó para decirle que solo había recibido una transferencia.

“Me dice: ‘El primer depósito que me hiciste está bien, pero los últimos dos no me los mandaste a mí, se los mandaste a otra persona’. Y yo le dije, ‘Imposible, yo no conozco a ningún Eric”, indicó con pesar.





Sin embargo, la empresaria sí tenía guardado a otro Eric en su teléfono: “Y bueno, resulta que sí tenía otro Eric guardado, que no sé quién es”, explicó.

Si bien dio con el nombre completo de este sujeto y su dirección, comentó que algunas veces ella le pedía su cuenta bancaria a quienes cuidaban vehículos en la vía pública, luego de dejar su auto estacionado, por lo que quizás este era uno de ellos.

Pese a esto, López debió pagar nuevamente los cuadros comprados y le dejó un mensaje al Eric que no conoce: “Espero hayas necesitado esa plata y te haya hecho feliz”.

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