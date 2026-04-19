Mujer necesita $300 millones para acceder a terapia por persistente cáncer: Revisa cómo aportar

Marcia se sometió a quimioterapias e incluso a un trasplante, pero la enfermedad regresó. Este tratamiento generará que las células maten el cáncer por sí solas.

Una mujer comenzó una campaña para poder recaudar $300 millones de pesos y así poder acceder a un tratamiento que podría curar su enfermedad.

Se trata de Marcia Andrea Gómez Gallardo, quien fue diagnosticada leucemia linfoblástica aguda (LLA), un cáncer a la sangre que se produce cuando la médula ósea comienza a producir glóbulos blancos inmaduros y anómalos.

¿Tiene tratamiento y en qué consiste?

Esto genera un crecimiento muy rápido en dichas células, ocupando el espacio de aquellas que están sanas.

Marcia ha atravesado distintas fases para poder recuperarse. Estuvo hospitalizada, se sometió a un ciclo de quimioterapias que actualmente se están repitiendo y se trasplantó, pero la enfermedad regresó.

Es por ello que Gómez necesita $300 millones de pesos para poder acceder a la terapia CAR-T que podría salvar su vida, pero hasta el momento solo han recaudado el 16.2% de la meta, equivalente a $48.045.496.

“El 10 de abril se cumplió 1 año desde mi trasplante. Pensé que sería un día de celebración, pero la vida tenía otros planes. Mis exámenes no salieron bien y una biopsia confirmó que la enfermedad volvió”, señaló Marcia.

Ella es esposa y madre de dos niños pequeños: “Ha sido muy duro. He llorado, me he angustiado y he pensado en mil cosas, pero, sobre todo, en mis hijos, en Andrés y en toda mi familia”, agregó.





El tratamiento de Marcia está en tres países

El tratamiento no existe en Chile y, para poder recibirlo, debe viajar a España, Estados Unidos o China, donde su costo es alto, dado que es un tratamiento personalizado.

En él los médicos extraerán los glóbulos blancos de Marcia y los reprogramarán para que aprendan a reconocer las células cancerígenas, ingresándolos nuevamente a la sangre, así, ellas podrán atacar y eliminar la enfermedad por sí solas.

Luis Dubó, Claudio Olate, Monserrat Ballarín, Fernando Godoy, entre otras figuras de la televisión, se han sumado a la campaña incentivando a sus seguidores a donar, así como también se han hecho completadas y diversos eventos programados con el fin de recaudar dinero.

“Por mí, por mis hijos pequeños, por mi familia… porque no quiero dejarlos solos. Cualquier ayuda suma muchísimo”, comentó Marcia.

¿Cómo donar a Marcia Gómez?

Hay tres opciones de bancos disponibles para recaudar dinero:

Con Mercado Pago:

Nombre: Marcia Andrea Gómez Gallardo

RUT: 15.296.589-3

Banco: Mercado Pago

Tipo de cuenta: Cuenta Vista

Número de cuenta: 1007498304

Correo: todosxmarcia@gmail.com

Con Banco Estado:

Nombre: Marcia Gomez Gallardo

RUT: 15.296.589-3

Banco: Banco Estado

Tipo de cuenta: Cuenta Vista

Número de cuenta: 32570414151

Correo: todosxmarcia@gmail.com

Con BCI:

Nombre: Marcia Gomez Gallardo

RUT: 15.296.589-3

Banco: Banco BCI

Tipo de cuenta: Cuenta Vista

Número de cuenta: 54791138

Correo: todosxmarcia@gmail.com

También puedes transferir con tarjetas de débito, crédito o saldo de Mercado Pago haciendo clic en la siguiente imagen:

Marcia y su familia han creado una página web donde transparentan todo el proceso e incluso se puede acceder a los resultados de su biopsia, la cual confirma el diagnóstico.

Finalmente, podrás revisar a continuación la cuenta de Instagram de Gómez y el próximo evento disponible a beneficio de esta causa: