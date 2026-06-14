“Me decían que me iban a matar”: Nieta de Carlos Caszely sufrió violenta encerrona en Peñalolén

Carabineros ubicó el automóvil robado en San Ramón. Los ocupantes chocaron contra un poste al intentar escapar y dos menores fueron detenidos.

Martina Garrido, nieta del exfutbolista Carlos Caszely, sufrió una violenta encerrona cerca de la rotonda Quilín, en Peñalolén. La joven de 22 años fue interceptada por al menos cinco delincuentes, aparentemente menores de edad, dos de ellos armados.

Durante el asalto, los sujetos la obligaron a descender de su vehículo mientras la intimidaban con armas de fuego.

Según relató la víctima, las amenazas fueron constantes: “Me decían que les entregara todas las cosas, que si no me iban a matar”, afirmó.

Horas después, Carabineros ubicó el automóvil robado en San Ramón. Los ocupantes chocaron contra un poste al intentar escapar y dos menores fueron detenidos. Ambos quedaron en prisión preventiva mientras continúa la búsqueda del resto de la banda.