Sismo sacude a la zona central de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

Según el Centro Sismológico Nacional, el temblor se registró a las 18:54 de este domingo.

Un nuevo sismo de magnitud 4.4 sacudió a la zona central del país la tarde de este domingo, específicamente a la región de Valparaíso.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 18:54 horas a 19 km al oeste de Quintero.

Según reportes del organismo, el sismo se produjo a una profundidad de 28 kilómetros.