Dos fuertes sismos remecen al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

Los temblores, superiores a 5°, se registraron a las 08:06 y 08:22 horas de este jueves 11 de junio.

Dos fuertes sismos volvieron a sacudir este jueves 11 de junio a la zona norte del país, concretamente a la región de Atacama.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el primero de estos movimientos telúricos tuvo una magnitud de 5,4 y ocurrió a las 08:06 horas a 40 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo. Su profundidad fue de 32 kilómetros.

Mientras que el segundo fue solo unos minutos después, más precisamente a las 08:22 horas a 48 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, donde su magnitud fue aún mayor, 5,5, y tuvo una profundidad de 33 kilómetros.