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Tras su asesinato: Los tentáculos de Héctor “Niño” Guerrero y el Tren de Aragua en Chile

Aunque no existen antecedentes que confirmen que el cabecilla estuvo físicamente en Chile, investigadores y expertos en crimen organizado sostienen que estaba al tanto de delitos y operaciones.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

La muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero”, abre una nueva interrogante para las autoridades chilenas: ¿qué ocurrirá con las estructuras del Tren de Aragua?

Aunque no existen antecedentes que confirmen que el cabecilla estuvo físicamente en Chile, investigadores y expertos en crimen organizado sostienen que estaba al tanto de delitos y operaciones desarrolladas por la banda en territorio nacional.

Las instrucciones, según distintas investigaciones, se transmitían desde la cárcel de Tocorón, en Venezuela, donde el líder ejercía control sobre la organización.

 

 

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