A 100 días de asumir: Promesas, crisis y desafíos del Gobierno del pdte. Kast

Mientras el Ejecutivo destaca avances en orden fiscal y control del gasto, la oposición cuestiona la gestión y el cumplimiento de promesas. El Congreso será clave para sus próximos desafíos.

Tras cumplir los primeros 100 días en La Moneda, el gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta su primera evaluación. La seguridad, la economía y el ajuste fiscal se posicionan como los principales temas del inicio de su gestión.

Un comienzo que estuvo marcado por el alza de los combustibles, el primer cambio de gabinete y el impulso de proyectos como el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, enfocado en seguridad.

Mientras el Ejecutivo destaca avances en orden fiscal y control del gasto, la oposición cuestiona la gestión y el cumplimiento de promesas. El Congreso será clave para sus próximos desafíos.