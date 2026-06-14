Partidos de HOY en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile
Este domingo debutan los Grupos D, E y F en el torneo, con el estreno de equipos como Alemania, Países Bajos, Ecuador y Japón, entre otros.
Este domingo 14 de junio se vivirá la cuarta jornada del Mundial 2026 con el estreno de importantes potencias mundiales que aspiran a estar dentro de los mejores del torneo.
Puedes seguir todos los detalles de la Cita Planetaria y disfrutar de todos los encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.
Este día será el estreno de los Grupos D, E y F que disputan la cita planetaria y será una jornada cargada fútbol con cinco encuentros desde el mediodía hasta las 22:oo horas.
Partidos del Mundial 2026 por Chilevisión
Domingo 14 junio:
- Países Bajos vs Japón – 16:00 horas – Grupo F.
Vive la previa por CHV desde las 15:00 horas.
- Costa de Marfil vs Ecuador – 19:00 horas – Grupo E.
Vive la previa por CHV desde las 18:00 horas.
Horarios de los partidos de hoy en el Mundial 2026
Domingo 14 junio:
- Australia vs Turquía – 12:00 horas – Grupo D
- Alemania vs Curazao – 13:00 horas – Grupo E
- Países Bajos vs Japón – 16:00 horas- Grupo F (Transmite CHV)
- Costa de Marfil vs Ecuador – 19:00 – Grupo E (Transmite CHV)
- Suecia vs Túnez – 22:oo horas – Grupo F
¿Cómo ver el partido por Chilevisión?
Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.
Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de:
- TV abierta por la señal de Chilevisión.
- Sitio web oficial de Chilevisión.
- Aplicación MiCHV para dispositivos móviles.