Partidos de HOY en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este domingo debutan los Grupos D, E y F en el torneo, con el estreno de equipos como Alemania, Países Bajos, Ecuador y Japón, entre otros.

Este domingo 14 de junio se vivirá la cuarta jornada del Mundial 2026 con el estreno de importantes potencias mundiales que aspiran a estar dentro de los mejores del torneo.

Puedes seguir todos los detalles de la Cita Planetaria y disfrutar de todos los encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.

Este día será el estreno de los Grupos D, E y F que disputan la cita planetaria y será una jornada cargada fútbol con cinco encuentros desde el mediodía hasta las 22:oo horas.

Partidos del Mundial 2026 por Chilevisión

Domingo 14 junio:

Países Bajos vs Japón – 16:00 horas – Grupo F.

Vive la previa por CHV desde las 15:00 horas.

16:00 horas – Grupo F. Vive la previa por CHV desde las 15:00 horas. Costa de Marfil vs Ecuador – 19:00 horas – Grupo E.

Vive la previa por CHV desde las 18:00 horas.

Horarios de los partidos de hoy en el Mundial 2026

Domingo 14 junio:

Australia vs Turquía – 12:00 horas – Grupo D

– 12:00 horas – Grupo D Alemania vs Curazao – 13:00 horas – Grupo E

– 13:00 horas – Grupo E Países Bajos vs Japón – 16:00 horas- Grupo F (Transmite CHV)

Costa de Marfil vs Ecuador – 19:00 – Grupo E (Transmite CHV)

Suecia vs Túnez – 22:oo horas – Grupo F

¿Cómo ver el partido por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: