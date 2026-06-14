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Partidos de HOY en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este domingo debutan los Grupos D, E y F en el torneo, con el estreno de equipos como Alemania, Países Bajos, Ecuador y Japón, entre otros.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este domingo 14 de junio se vivirá la cuarta jornada del Mundial 2026 con el estreno de importantes potencias mundiales que aspiran a estar dentro de los mejores del torneo.

Puedes seguir todos los detalles de la Cita Planetaria y disfrutar de todos los encuentros a través de la  pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.

Este día será el estreno de los Grupos D, E y F que disputan la cita planetaria y será una jornada cargada fútbol con cinco encuentros desde el mediodía hasta las 22:oo horas.

Partidos del Mundial 2026 por Chilevisión

Domingo 14 junio:

  • Países Bajos vs Japón – 16:00 horas – Grupo F.
    Vive la previa por CHV desde las 15:00 horas.
  • Costa de Marfil vs Ecuador – 19:00 horas – Grupo E.
    Vive la previa por CHV desde las  18:00 horas.

Horarios de los partidos de hoy en el Mundial 2026

Domingo 14 junio:

  • Australia vs Turquía – 12:00 horas – Grupo D
  • Alemania vs Curazao – 13:00 horas – Grupo E
  • Países Bajos vs Japón – 16:00 horas- Grupo F (Transmite CHV)
  • Costa de Marfil vs Ecuador – 19:00 – Grupo E (Transmite CHV)
  • Suecia vs Túnez – 22:oo horas – Grupo F

¿Cómo ver el partido por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de:

  • TV abierta por la señal de Chilevisión.
  • Sitio web oficial de Chilevisión.
  • Aplicación MiCHV para dispositivos móviles.
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