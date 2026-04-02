“La única frase que logró calmarme…”: Exactriz de Karkú y BKN reveló que padece cáncer a la piel

La actriz logró detectar el cáncer a tiempo, por lo que se encuentra en tratamiento actualmente.

Este jueves, la actriz Constanza Piccoli reveló en su cuenta de Instagram que padece de cáncer a la piel, provocado por las largas exposiciones al sol sin protección.

La actriz que se hizo conocida por sus participaciones en Karkú y BKN, reveló que pudo detectarlo a tiempo, está en tratamiento y compartió su historia con sus seguidores.





Coni Piccoli reveló que tiene cáncer a la piel

“Tengo un cáncer de piel que es carcinoma vasocelular. Aparezco por acá porque quiero hablarles de algo muy importante y que creo que le va a servir a más de alguna persona”, comenzó diciendo Piccoli.

En esa misma línea, agregó: “La única frase que logró calmarme apenas me dijeron esto, fue lo que me dijo mi padre: ‘Una mala noticia a tiempo siempre es una buena noticia’”.

La actriz detalló que “es un carcinoma que está detectado a tiempo, no es tan grande todavía, pero efectivamente es provocado por el sol”.

Respecto de este diagnóstico, Coni confesó: “En una de las tantas veces que me expuse al sol sin bloqueador o las tantas veces que me expuse al sol por más de 5, 6, 7, 8 horas o las veces que me eché acelerador, que me eché bronceador sin bloqueador”.

Finalmente, Piccoli reveló que atravesó una situación similar en 2022, dado que su madre fue diagnosticada con melanoma, un tipo de cáncer a la piel más agresivo, el cual, afortunadamente, pudo sanar.

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