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Irán vuelve a cerrar Estrecho de Ormuz y acusa a EEUU de romper acuerdos

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

En las últimas horas se confirmó que Irán volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz, luego de acusar a Estados Unidos de cometer “actos de piratería y robo marítimo” tras, supuestamente, incumplir acuerdos que habían permitido la reapertura del paso marítimo. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó restar dramatismo a las acusaciones de Teherán. “Todo va muy bien, se pusieron un poco astutos como llevan haciendo durante 47 años (…) no pueden chantajearnos”, indicó el mandatario estadounidense.

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