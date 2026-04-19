19/ 04/ 2026 11:38

Irán vuelve a cerrar Estrecho de Ormuz y acusa a EEUU de romper acuerdos

En las últimas horas se confirmó que Irán volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz, luego de acusar a Estados Unidos de cometer “actos de piratería y robo marítimo” tras, supuestamente, incumplir acuerdos que habían permitido la reapertura del paso marítimo. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó restar dramatismo a las acusaciones de Teherán. “Todo va muy bien, se pusieron un poco astutos como llevan haciendo durante 47 años (…) no pueden chantajearnos”, indicó el mandatario estadounidense.