Vuelven las precipitaciones a Santiago: Revisa en qué sectores lloverá este lunes
Este lunes llegará con temperaturas aún más bajas que la semana anterior, con máximas que no superarán los 18° en la región Metropolitana.
La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó la presencia de chubascos durante este lunes 20 de abril, dando inicio a una semana fría, con un clima aún más bajo que este fin de semana en gran parte de la región Metropolitana.
De acuerdo con el sitio web, las lluvias mantendrán el día con nubosidad esperada para el otoño, dejando en el olvido el sol y las altas temperaturas del verano.
Sectores donde lloverá este lunes
A continuación te detallamos los sectores en que lloverá este lunes y durante cuánto tiempo se mantendrán estas precipitaciones en un día que no se superarán los 18°.
- Sector Colina: Chubascos aislados durante la mañana. La T° será de 10° de mínima y 18° de máxima.
- Sector Centro de Santiago: Chubascos débiles durante la madrugada y horas de la mañana. La T° será de 11° de mínima y 17° de máxima.
- Sector Norte de Santiago: Chubascos aislados durante la mañana. La T° será de 10° de mínima y 18° de máxima.
- Sector Oriente de Santiago: Chubascos aislados durante la madrugada, mañana y tarde. La T° será de 12° de mínima y 17° de máxima.
- Sector Sur de Santiago: Chubascos débiles durante la madrugada y horas de la mañana. La T° será de 10° de mínima y 16° de máxima.
- Sector Poniente de Santiago: Chubascos débiles durante la madrugada y horas de la mañana. La T° será de 11° de mínima y 17° de máxima.
- Sector Curacaví: Chubascos débiles durante la madrugada y horas de la mañana. La T° será de 11° de mínima y 16° de máxima.
- Sector Melipilla: Chubascos débiles durante la madrugada y horas de la mañana. La T° será de 12° de mínima y 15° de máxima.
- Sector San José de Maipo: Chubascos aislados durante la madrugada, mañana y tarde. La T° será de 12° de mínima y 15° de máxima.