VIDEO | Caso cabo Naín Retamal: PDI arresta a uno de los sospechosos por asesinato del carabinero

El sujeto está relacionado con el ataque que sufrió el funcionario en 2020, cuando fue emboscado en la Ruta 5 Sur, al sur de la comuna de Padre Las Casas.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró este viernes la detención de un sujeto que se encontraba prófugo por el homicidio del cabo de Carabineros Eugenio Naín, asesinado en octubre de 2020 en la región de La Araucanía.

El hombre fue identificado como Francisco Javier Painevilo Maldonado, quien al momento de la captura se encontraba al interior de un domicilio ubicado en el sector La Cantera Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas.

El detenido contaba con una orden de detención vigente por el Juzgado de Garantía de Temuco desde 9 de marzo de 2021.





Crimen del cabo Naín

Eugenio Naín Caniumil, quien desempeñaba funciones como cabo segundo de la Segunda Comisaría de Temuco, fue asesinado en octubre del 2020.

El carabinero murió tras recibir un impacto de bala en la zona costal izquierda, tras ser emboscado en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 682, al sur de la comuna de Padre Las Casas.

El grupo se encontraba armado con un fúsil de guerra y realizaron un corte de ruta.

Al momento de su muerte, el funcionario tenía 24 años, estaba casado y era padre de dos hijos.