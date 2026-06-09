Lanzan Red Alameda Cultural: Inédita web reunirá oferta programática del eje Alameda de Santiago

La plataforma online busca activar el eje como corredor cultural al reunir en un solo espacio la programación cultural de 52 entidades distribuidas entre Lo Prado y Providencia.

-Más de 50 instituciones culturales y académicas, públicas y privadas participaron este martes del lanzamiento de Red Alameda Cultural, una nueva plataforma -que concentrará la oferta programática del centro de Santiago.

A través de una página web común, estos espacios publicarán sus actividades para que los ciudadanos puedan planificar una experiencia cultural completa a lo largo de la avenida.

Las instituciones que forman parte de la Red convocan en conjunto a más de 4 millones de personas al año. Estas se ubican en el corredor cultural más denso del país: son casi 7 kilómetros desde el Parque Santiago Bueras hasta Baquedano.

En total, la Alameda concentra más de 150 entidades de este tipo, siguiendo los pasos de la Milla de los Museos de Nueva York, la Isla de los Museos de Berlín, la Avenida Paulista en São Paulo o el Distrito de las Artes de Buenos Aires.

Así puedes ingresar a la Red Alameda Cultural

Como primera acción concreta, a partir de esta jornada está disponible la plataforma online redalamedacultural.cl, que reunirá en un solo espacio la programación cultural de las entidades distribuidas entre Lo Prado y Providencia.

El sitio permite acceder a información sobre actividades de todo tipo, como exposiciones de arte, funciones de teatro y cine, actividades infantiles y programación de divulgación científica.

En una etapa posterior, la Red Alameda Cultural y el Gobierno Regional de Santiago tienen planificada la implementación de un sistema de señalética integrada que permita recorrer el eje como un corredor cultural continuo con identidad propia.

Presiona la imagen para ingresar al sitio web:

Autoridades celebraron lanzamiento

“La Red Alameda Cultural nace de la convicción de que la educación, la cultura y el patrimonio son bienes públicos que adquieren su mayor sentido cuando se comparten“, expresó Pilar Barba, Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

Gabriel Hoecker, jefe de Comunidades del Centro Cultural La Moneda, señaló que “es un esfuerzo inédito de articulación para darle sostenibilidad a este eje“.

Todo esto, según dijo, “promoviendo el desarrollo local, la identidad, la economía de servicios, la revitalización urbana y la seguridad desde el orgullo, el cuidado y el cariño por nuestra ciudad“.

Claudio Orrego, gobernador de Santiago, también manifestó que “tenemos la esperanza de que esta Red le devuelva vida y alma a Santiago, promoviendo la cultura como un derecho y dando más vida a nuestra Alameda, la columna vertebral de la ciudad”.